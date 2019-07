Nyt cafékaos: Forsøgte at skjule ulovligt sprutlager

Torsdag afslørede Fødevarestyrelsen Café Emma og XO Burgers and Steaks i at flytte rundt på store mængder udeklareret vin og spiritus

En ny møgsag rammer nu manden bag en række kendte spisesteder i København.

Fødevarestyrelsens rejsehold kunne således torsdag aften afsløre, at Café Emma og XO Burgers på Axeltorv har forsøgt at gemme et gigantisk lager af spiritus og vin.

Det viser en ny kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som TV 2 Lorry har set.

TV 2 Lorry kunne onsdag fortælle, at styrelsen lukkede Café Dan Turell, Café Stella, Café Emma og XO Burgers and Steaks på grund af uklare ejerforhold og mistanke om stråmandsvirksomhed.

Mistænkelige forhold: Kendte caféer tvangslukket

De har alle tidligere været ejet af den berygtede og meget medieomtalte københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi.

Han blev i maj måned idømt tre år og ni måneders fængsel i Københavns Byret for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen. Dommen er blevet anket til landsretten.

Fredag afslører CVR-numrene tilknyttet Café Emma og XO Burgers and Steaks, at en person ved navn Kyle Sciberras er angivet som ejer. De to spisesteder deler blandt andet køkken og toiletfaciliteter.

Kyle Sciberras har siden kontrolbesøget onsdag været i kontakt med Fødevarestyrelsen med henblik på at få åbnet Café Emma og XO Burgers and Steaks, oplyser Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til TV 2 Lorry.

- Virksomheden anmoder om, at vi kommer ind til et nyt kontrolbesøg, så de kan få lov til at åbne restauranten og caféen igen, siger Michael Rosenmark til TV 2 Lorry.

Syv år gammel snaps

Da Fødevarestyrelsen var på besøg onsdag, fandt rejseholdet blandt andet fire flasker snaps fra 2012 uden sporbarhed og banderoler.

Under det nye besøg torsdag aften fik Fødevarestyrelsen oplyst, at der ikke længere var noget at komme efter - alt var blevet hentet af en leverandør eller udlejer, lød de skiftende forklaringer.

- Men så går vi ned i et kælderrum, hvor vi finder flaskerne sammen med en hel masse vin og spiritus uden sporbarhed, som de har forsøgt at gemme, siger chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Kælderrummet var blevet kontrolleret onsdag - her fremstod det helt tomt. Torsdag fandt Fødevarestyrelsen i alt 297 flasker vin, 230 flasker spiritus og 39 øl i rummet.

- Det sjove er jo, at de ringer for at få lov til at åbne - og så finder vi alt det her. Det giver en bøde for manglende sporbarhed. Vi har efterfølgende beslaglagt og kørt de mange flasker væk, siger Michael Rosenmark.

Under det knap seks timer lange kontrolbesøg blev fem kasser udløbet specialøl desuden sat til udsmidning ved en container.

- Men under kontrollen kom der nogen og smuttede med dem, siger Michael Rosenmark.

Ophidset medarbejder

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport fremgår det, at besøget ikke forløb helt udramatisk.

'Virksomhedsrepræsentant var meget ophidset og oplyste, at Fødevarestyrelsen ikke havde ret til at gå ind i lokale samt at det ikke var ejers lokale og dermed ikke hans alkohol og vin. Fødevarestyrelsen orienterede virksomheden om at politiet ville blive tilkaldt ifald det blev vurderet nødvendigt. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil gerne se jeres juridiske lovgrundlag for at blande jer i dette,' står der således i kontrolrapporten.

Københavns Politi oplyser, at man i forbindelse med de aktuelle cafélukninger har 'været ude at assistere Fødevarestyrelsen', men at man ikke efterforsker yderligere i den forbindelse.

Skattestyrelsen er inddraget i sagen, skriver Fødevarestyrelsen i deres kontrolrapport.

Skattestyrelsen oplyser til TV 2 Lorry, at man er underlagt udvidet tavshedspligt, der betyder, at man ikke kan kommentere personer eller virksomheder.

Fødevarestyrelsen forventer, at Café Emma og XO Burgers and Steaks genåbner fredag, når den nye maltesiske ejer Kyle Sciberras har fjernet alt tvivl om ejerforhold.

Det har ikke været muligt for TV 2 Lorry at komme i kontakt med Kyle Sciberras.