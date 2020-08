Nyt corona-hotspot i Aalborg

Havnefronten i Aalborg er et hotspot fra klokken 14 i dag. 'Et klart signal' skriver Nordjyllands Politi

Et tydeligt signal om at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Sådan skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelse, hvor de annoncerer, at havnefronten i Aalborg fra klokken 14 tirsdag 11 august er et af deres hotspots.

Politiet beskriver, at de har truffet beslutningen med udviklingen i Aarhus i tankerne.

Mulighed for bøder og opholdsforbud

Hvis menneskemængderne på havnefronten overstiger de 100 personer, vil politiet skride ind med de nødvendige indgreb.

- Så udskriver vi bøder og indfører om nødvendigt et opholdsforbud, udtaler Anne Marie Roum Svendsen politidirektør i Nordjyllands Politi i pressemeddelsen.

Derudover meddeler politiet, at der vil være skilte i området, der gør aalborgenserne opmærksomme på, at de nu befinder sig i et hotspot-område.

Større område

Jomfru Ane Parken har tidligere været udnævnt til hotspot, men politiet udvider nu området.

Det hotspot-udnævnte område strækker sig nu fra krydset ved Strandvejen/Toldbodgade og langs havnefronten til Honnørkajen.

Her ses området, som fra tirsdag eftermiddag er et hotspot. Foto: Nordjyllands Politi

Aalborg har nu både hotspots ved havnefronten og i Jomfru Ane gade.