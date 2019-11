Nyt Forældreintra misbrugt: Politiet efterforsker trusler

Her er et overblik over de skoler, der har modtaget trusler via Aula:

Tingstrup Skole i Thisted Kommune.

Klarup Skole i Aalborg Kommune.

Højene Skole i Hjørring Kommune.

Lundergaardskolen i Hjørring Kommune.

Bjergby Skole i Hjørring Kommune.

Nordvestskolen i Hjørring Kommune.

Hadsund Skole i Mariagerfjord Kommune.

Juelsminde skole i Hedensted Kommune.

Kilder: Ritzau / Midt- og Vestjyllands Politi, Nordjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi.