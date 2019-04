Nyt forbud mod Paludan

Politiet forbyder Rasmus Paludan at demonstrere tirsdag i Bagsværd. Forbuddet gælder i et døgn, meddeler Københavns Vestegns Politi.

Indgrebet skyldes 'nye efterretninger', lyder det i en meddelelse fra politiet ved 15.30-tiden.

Forbuddet er foreløbigt og gælder i et døgn.

Den omstridte partistifter havde planlagt at demonstrere i Bagsværd sidst på dagen tirsdag.

Tidligere forbød Københavns Politi Rasmus Paludan at demonstrere på Blågårds Plads på Nørrebro og nær en moské på Emblasgade på Østerbro.

Også mandag nedlagde politiet på Vestegnen et forbud mod den racismedømte mand. Et planlagt arrangement i Albertslund blev ikke til noget. Forklaringen fra politiet var, at der var risiko for den offentlige orden. Mange moddemonstranter var mødt op, og at stemningen var særdeles aggressiv.