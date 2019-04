Nyt forbud mod Stram Kurs' demonstrationer

Københavns Vestegns Politi har onsdag meddelt Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, at han har fået midlertidig forbud mod at afholde demonstration

Københavns Vestegns Politi har givet Rasmus Paludan et midlertidigt forbud mod at demonstrere, da de vurderer, at der er fare for den offentlige fred - herunder Rasmus Paludans egen sikkerhed.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det er det aktuelle situationsbillede og de uroligheder, som Stram Kurs ved Rasmus Paludans demonstrationer gennem de seneste dage har medført, der er årsagen til forbuddet.

Forbuddet gælder frem til torsdag 18. april klokken 11.

Rasmus Paludan har tidligere meddelt, at han onsdag ville afholde en demonstration på boldbanerne ved Bagsværd Skole.