Nyt håb for forsvundne Madeleines forældre

Der er nyt håb i forbindelse med eftersøgningen og efterforskningen af den 3-årige Madeleines McCann's mystiske forsvinden fra en ferie i Portugal med sine forældre i 2007. Indenrigsministeriet i Storbritannien har nemlig i dag udtalt, at de overvejer at poste flere penge i efterforskningen, der siden 2007 har kostet den britiske stat hele 97 millioner kroner.

Ledelsen fra Scotland Yard, der er ansvarlig for efterforskningen, har for nylig ansøgt om flere penge til efterforskningen, der ville løbe tør for penge i slutningen af denne måned.

Indenrigsministeriet skrev i sin udtalelse følgende:

'Vi har modtaget og overvejer en forespørgsel fra Metropolitan Politiet omkring at fortsætte bevillingerne for 'Operation Grange indtil marts måned 2019'.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror og Daily Mail

'Operation Grange' er politiets navn for eftersøgningen af Madeleine McCann.

Sagen omkring den forsvundne 3-årige Madeleine McCann er en af de mest omtalte kriminal-historier i verdenshistorien. (Foto: AP)

Clarence Mitchell, der er talsperson for Madeleines forældre Kate og Gerry McCann, fortalte følgende til Daily Mail:

'Kate og Gerry er ekstremt taknemmelig overfor Metropolitan Police for deres nye ansøgning omkring yderligere bevillinger til efterforskningen. Og selv om de ved, at der ikke er nogen garanti, håber de, at ansøgningen om yderligere penge vil blive accepteret.'

'Det viser, at politiet stadig gør alt, hvad de kan for at opklare sagen efter alle disse år. Og det har givet forældrene et håb om, at de engang i fremtiden endelig kan få et svar på, hvad der skete med deres datter.'

Madeleine McCann blev sidst set i maj måned 2007 i den portugisiske by Praia da Luz under en ferie med sine forældre. I de første mange år var det politiet i Portugal, der stod for efterforskningen, men fra 2013 lancerede Scotland Yard deres egen efterforskning under navnet 'Operation Grange'.