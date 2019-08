Nyt i bombesag: Politiet har fat i øjenvidnerne

Københavns Politi har opsporet taxachauffør, to cyklister og et fjerde vidne, som løb væk, i forbindelse med Nørrebro-anslag

Ikke færre end 137 konkrete henvendelser om en ukendt gerningsmands bombe-attentat natten til lørdag foran nærpolitistationen i Hermodsgade på Nørrebro i København har foreløbig ikke givet et gennembrud i politiets efterforskning.

Men de har hjulpet politiet med at opnå kontakt med en taxachauffør, to cyklister og et vidne, som løb bort, da han fik øje på den pose, som den formodede gerningsmand efterlod foran sit mål, før sprængstoffet detonerede med et brag.

Det oplyser politiets talsmand, politikommissær Lars Krabbe i en ny twitter-meddelelse.

Her er et 'grab' af politiets billede af den formodede bombemand optaget i forbindelse med, at han placerede en plastikpose foran nærpolitietstationen på Nørrebro. Han forsvandt derefter til fods, og kort efter blev sprængstoffet bragt til udløsning. Foto: Politifoto

Politiet er derudover fortsat meget interesseret i at modtage flere henvendelser i bombe-sagen. Ikke mindst om den ukendte, formodede gerningsmand, som i forbindelse med eksplosionen klokken 3.18 blev optaget af et overvågningskamera.

Billederne viser, at han et par minutter før sprængningen anbragte en plastikpose med en reklame for tøjmærket Solid foran indgangsdøren til nærpolitistationen.

Vi efterlyste i går en række konkrete vidner ifm. eksplosionen i Hermodsgade. Dem er vi nu i kontakt med. Tak til alle, der har henvendt sig. Opfordringen til andre med viden gælder stadig. Ring 1-1-4. Efterforskningen fortsætter, og vi har ikke mere for nuværende #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 11, 2019

Han beskrives som en middelhøj 15 til 25 år gammel mand, hvis ansigt var skjult under en sort hætte med afstivet skygge.

På overkroppen bar han en sort jakke, og han var derudover klædt i mørke løstsiddende bukser med en lomme på højre bukseben, lyst mærke på lommen på buksebenet og sorte sko.

Posen havde på den ene side et lyst udråbstegn.

Politiet på arbejde i timernes efter attentatet, der udløste et kæmpebrag og rystelser i et større område på Nørrebro. Foto-montage: Kenneth Meyer

Politiet håber derudover at modtage flere henvendelser fra personer, der ligger inde med relevant viden om, hvad der skete i området i minutterne før og efter den voldsomme bombe-sprængning. De opfordres til at tage kontakt på telefonnummer 114.

Lars Krabbe oplyser til Ekstra Bladet, at politiet ikke har yderligere oplysninger om efterforskningen. Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov har meldt ud, at han 'faktisk ikke' mener, at der er en forbindelse mellem eksplosionen på Nørrebro og anslaget tirsdag aften mod Skattestyrelsens kontorer på Østerbro.

Storkøbenhavn har i årets løb været udsat for en række eksplosioner, der alle er uopklarede.

Det seneste attentat har motiveret statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkalde Regeringens Sikkerhedsudvalg.

