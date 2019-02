Nyt kaos til fly-show: 150 biler i brand

For anden gang på en uge udspillede der sig en katastrofe ved et indisk flyshow

Omkring 150 biler er destrueret som følge af en gigantisk brand på en parkeringsplads til flyshowet Aero India 2019.

Det skriver AP.

Ifølge myndighederne kan en tændt cigaret, der er smit på parkeringspladsen, være årsag til branden.

Myndighederne oplyser også, at grunden til brandens omfang er, at bilerne stod parkerede på knastørt græs. Vinden var desuden særdeles kraftig, hvilket har fået branden til at sprede sig ekstra hurtigt.

Ingen kom alvorligt til skade ved branden, skriver AP.

Det er anden gang på blot en uge, at der opstår kaos til Aero India 2019.

For under en uge siden gik det galt, da to jetfly styrtede sammen i luften, og en pilot afgik ved døden. Den ulykke kan du se i videoen her: