Nyt kvinde-drab i Sverige

For anden gang i løbet af to døgn er en kvinde i Sverige blevet ramt af skud og blevet dræbt.

Den seneste episode fandt sted natten til onsdag i den vestlige del af Stockholm. Det skriver aviserne Expressen og Aftonbladet.

- En tilskadekommen person er bragt fra stedet med en ambulance. Jeg kan ikke oplyse yderligere om hændelsesforløbet lige nu, siger Anne Westberg, pressetalsperson for politiet i den svenske hovedstad, til Expressen.

Kort efter klokken 7 oplyser svensk politi, at ofret er afgået ved døden.

For anden gang i løbet af to døgn er en kvinde i Sverige blevet ramt af skud og blevet dræbt. Vidner fortæller, hvordan de hørte flere skud samt et skrig i forbindelse med nattens mord. Foto: Aftonbladet Pontus Orre Ritzau/Scanpix

Politibiler og helikoptere

Politiet modtog klokken 01.30 anmeldelse om skyderiet, der fandt sted i bydelen Vällingby, der ligger i den vestlige del af Stockholm.

En person, som vågnede ved lyden af skud, siger til Expressen, at flere politibiler og ambulancer hurtigt var fremme ved stedet.

- Jeg vurderer, at der blev skudt tre gange, siger personen.

Det er uvist, hvilket våben, der er anvendt, men politiet har fundet patronhylstre på stedet.

Et andet vidne fortæller til Aftonbladet:

- Jeg hørte en person skrige. Der er fem politibiler her og en helikopter kan høres i luften.

Ifølge Aftonbladets oplysninger eftersøger politiet to maskerede gerningsmænd. De skal være set flygte fra stedet i en mørk bil. Oplysningerne er ikke bekræftet af politiet.

Kvinde likvideret mandag

Det er anden gang på få døgn, at en kvinde bliver dræbt af skud i Sverige.

Mandag blev Sverige rystet af en anden skudsag.

Her blev en 31-årig kvinde likvideret i Malmø ved højlys dag, da hun blev ramt af skud i hovedet.

Ifølge politiet blev den 31-årige kvinde fra Malmø opsøgt af en maskeret mand, der affyrede skydevåbnet fra klos hold. Ifølge flere vidner havde hun sit spædbarn i favnen, da hun blev skudt.