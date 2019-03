Nyt masseslagsmål i Sverige: 100 personer i sammenstød

For anden gang på under et døgn måtte svensk politi i nat rykke ud til et masseslagsmål.

Denne gang ved en restaurant i Göteborg, hvor i omegnen af 100 mennesker gik til angreb på hinanden.

Det skriver Aftonbladet.

Ifølge det svenske medie fik politiet en anmeldelse om masseslagsmålet klokken 03.28 i nat. Her måtte den først ankomne politipatrulje hurtigt anmode om forstærkning, da omfanget af deltagerne i slagsmålet stod klart.

Siden blev 11 andre patruljer ifølge politiet tilkaldt til stedet, og sammen med en række sikkerhedsvagter lykkedes det politiet at opbryde forsamlingen ved restauranten.

Fem personer blev indledningsvist anholdt. Ifølge det svenske medie er der tale om personer, som 'ledte slagsmålet'.

- Det er personer, som er tidligere kendt af politiet, siger Stefan Gustafsson fra svensk politi.

90 personer i masseslagsmål: Gruppe gik amok mod bus

Senere på natten kunne politiet anholde fire andre personer i forbindelse med slagsmålet. Men allerede kort tid efter måtte betjente igen rykke ud til et nyt slagsmål på en grill bar ikke langt fra restauranten.

- De to slagsmål har tydeligt forbindelse til hinanden. Situationen var både vanskelig og truende for politiet og de sikkerhedsvagter, der hjalp. Det var meget ressourcekrævende, siger Stefan Gustafsson.

Ifølge Aftonbladet er flere kommet til skade under de voldsomme begivenheder, der er det andet masseslagsmål på under et døgn i Sverige.

Lørdag kort før middag var den gal i Nyköping 400 km fra Göteborg. Her gik i omegnen af 60 personer til angreb på en bus med 30 personer i ved en rasteplads på motorvej E4.

Det er endnu uvist om de to masseslagsmål hænger sammen, ligesom svensk politi ikke har meldt ud, om der er tale om personer tilknyttet kendte grupperinger.

Lørdag lød det blot fra politiet, at masseslagsmålet i Nyköping ikke blev anset som politisk motiveret.