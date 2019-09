Nyt om mistænkeligt dødsfald

To tyske statsborgere blev onsdag ved 17-tiden fundet døde i Arrild Ferieby ved Toftlund i Sønderjylland.

Fredag eftermiddag oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at der ikke ligger noget kriminelt bag.

- Da de indledende undersøgelser ikke kunne godtgøre, hvordan dødsfaldene var sket, er ligene blevet obduceret for at klarlægge dødsårsagen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Det står nu klart, at der ikke foreligger noget kriminelt – og dermed heller ikke noget mistænkeligt - ved dødsfaldene.

De døde tyskere er endnu ikke endeligt identificerede. Derfor er de pårørende heller ikke underrettet endnu.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere om dødsårsagerne.

Undrede sig over åbne døre og vinduer: Så gjorde hun skrækkelig opdagelse

Det var en 73-årig tysk kvinde, der alarmerede politiet, efter at hun flere gange var gået forbi ferieboligen og undrede sig over, at terrassedør og vinduer blev ved med at stå åbne på vid gab.

- Onsdag eftermiddag blev min undren så stor, at jeg gik lidt ind på grunden foran huset og råbte beboerne an, men ingen svarede. Da kunne jeg se to livløse skikkelser inde i huset, og jeg ringede derfor straks til politiet.

- Det var ganske uhyggeligt, og det er ikke blevet bedre af, at de to personer viste sig at være døde. Det har jeg det naturligvis dårligt med, fortalte den 73-årige anmelder torsdag til Ekstra Bladet.

Kvinden besøger Arrild Ferieby sammen med sin mand for anden gang. De kender ikke de døde.