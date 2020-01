Nyt om skudsag: To ofre var begge hårdt kvæstede

To yngre mænd blev tirsdag aften ramt af skud affyret på Parkvej i boligkvarteret Ellemarken i Køge.

I en pressemeddelelse melder Midt- og Vestsjællands Politi her til formiddag ud, at begge skudofre på 26 og 31 år var hårdt sårede, og at de efterfølgende blev behandlet for alvorlige læsioner på et nærliggende.

De er stadigvæk begge to i kritisk tilstand.

Skuddene var ifølge politiet afgivet af ukendte personer, og ordensmagten hører gerne fra vidner, der har gjort iagttagelser på Parkvej tirsdag aften, og som måske kan bringe efterforskningen videre.

Et af de to skudofre blev hårdt såret ved træfningen i Køge. Foto: Kenneth Meyer

Politiet modtog det første alarmopkald om sagen klokken 20.27 og sendte efterfølgende en større styrke til Ellemarken, hvor der indtil ud på natten var gang i tekniske undersøgelser og en omfattende efterforskning.

En helikopter blev også fløjet i stilling.

Klokken 22.05 kom der en melding ind om brand i en mørk personbil, der var efterladt ved boligbebyggelsen Hedelunden i Greve.

To personer var set flygte fra stedet, og de blev efterfølgende pågrebet af politifolk.

Langvarig konflikt i Køge

Der er tale om to mænd på 29 og 30 år, som blev anboldt og afhørt om bilbranden og en eventuel forbindelse til skyderierne i Køge nogle timer tidligere. De blev løsladt efter afhøringerne, da igen af dem umiddelbart påkaldte sig en konkrete mistanke.

Efterforskningsleder Jacob Olsen melder ud, at politiet efterforsker 'bredt' i skudsagen. Han vurderer, at skyderiet udspringer af en langvarig konflikt mellem personer fra to forskellige boligområder i Køge.

Skudepisoden i Køge udløste tekniske undersøgelser og en omfattende efterforskning ud på natten. Foto: Kenneth Meyer

Øjenvidne: Væmmeligt

Skyderierne foregik på et parkeringsareal lige ud for en af boligblokkene på Parkvej.

- Jeg hørte skudene. Puha - det var væmmeligt. Jeg har tænkt meget over det, og jeg mener, at jeg hørte 10 eller 12 knald. I første omgang troede jeg, det var fyrværkeri. Men så kom jeg i tvivl, siger en ældre dame, der bor i en af lejlighederne.

Kvinden ønsker af hensyn til sin egen sikkerhed at være anonym. Hun fortæller, at hun lige efter skyderierne kiggede ud af vinduet og så en liggende skikkelse og en del personer, der med hendes ord 'råbte og hylede'.

- Nu er jeg helt bange for at gå ud. Politiet har jo ikke taget afspærringen væk endnu, siger beboeren her til formiddag.

