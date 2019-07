Nyt om stor politiaktion

Politiet er talstærkt til stede på Schaldemosevej i Ringsted med flere patruljevogne sammen både læge-vogn, ambulance og lægehelikopter.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man siden klokken 19 har været massivt til stede i området som følge af et 'mistænkeligt dødsfald'.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at man har fået assistance fra efterforskere og kriminalteknikere i forbindelse med sagen.

Èn person er blevet ført væk i håndjern og iført DNA-dragt. Vedkommende er anholdt i sagen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i den sparsomme pressemedelelse.

Samtidig oplyses det, at man ikke har yderligere at sige til sagen lige nu, men forventer at uddybe tirsdag morgen.

Ifølge et vidne på stedet, har rednings-personale været i gang med at give førstehjælp til en person, der befandt sig på en svalegang foran lejlighederne på ejendommens første-sal.

Vidnet beskriver, at rednings-personalet hurtigt opgav forsøget, og at personen på svalegangen blev liggende livløs på gulvet.

Et andet vidne fortæller, at personer i området havde hørt et højlydt skænderi på adressen forud for det massive politiopbud. Schaldemosevej blev efterfølgende nu spærret af, og politiet afhørte folk i området.

Politiets teknikere har aftenen igennem arbejdet på adressen.