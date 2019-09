Nyt om tre mystiske dødsfald

En usædvanlig sag har chokeret myndighederne og politiet i den amerikanske storby Pittsburgh, hvor tre mennesker natten til søndag er blevet fundet døde, mens fire andre er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand. En af de døde blev fundet i en gade tæt på lejlighedskomplekset SouthSide Works City Apartments, mens en anden blev fundet død i en elevator inde i bygningen. Begge personer var iført orange armbånd.

Politiet fandt senere frem til en lejlighed, hvor endnu en person blev fundet død, mens fire andre blev fundet i kritisk tilstand og efterfølgende kørt til hospitalet. Alle i lejligheden var også iført orange armbånd.

Politiet arbejdede ud fra en tese om, at alle personerne har været til den samme festival eller det samme event i Pittsburg, og de har nu kortlagt alle arrangementer, hvor der lørdag aften var orange armbånd.

I starten kaldte politiet den mystiske sag for en medicinsk situation, men nu går politiet ud fra, at samtlige involverede har fået en overdosis af et farligt narkotisk stof.

Arkiv-billedet af politiet i Pittsburgh. (Foto: AP)

Politiet i Pittsburgh har udtalt følgende om sagen:

'Ofrene i sagen, heriblandt de tre døde og de fire, der er indlagt på hospitalet, har angiveligt været til det samme arrangement. Herefter er de alle gået videre til et privat sted, hvor de angiveligt har fået deres overdosis'.

Det skriver flere medier heriblandt Pittsburgh Allegheny, Huffington Post og ABC News

Politiet har ikke oplyst, hvilket narkotisk stof, der er tale om i den usædvanlige sag. Men politiet har udtrykt bekymring over, at der er blevet solgt et potentielt farligt stof i området.

'For at få det helt på det rene er der ikke tale om stoffer, der er blevet delt ud og distribueret i store mængder ved et stort arrangement, der kunne havde påvirket endnu flere mennesker. Der er tale om et isoleret tilfælde på en enkelt destination', forklarer politiet.