Nyt program: Sådan blev rockerlærling politiets guldfugl

Som person eksisterer Martin Fryd Petersen ikke længere, men stemmen er der stadigvæk.

Det er den helt konkret på en række optagelser, som journalisten Marie Louise Toksvig optog i forbindelse med bogen 'Guldfuglen', som hun skrev for nogle år siden.

Et udsnit af disse optagelser ser nu dagens lys, og bliver afspillet i programserien 'Forbrydelser, der rystede Danmark' i et program, der sendes i aften klokken 21 på Kanal 5.

Programmet handler om bandekrigen mellem Hells Angels og en mindre gruppering af indvandrerbander, der brød ud i 2008 og ebbede ud et par år senere.

Grov vold og drabsforsøg

Undervejs i rockerkrigen blev en større gruppe Hells Angels-rockere samt medlemmer af støtteklubben AK81 anholdt og tiltalt for en bred vifte af grove forbrydelser. Blandt andet drabsforsøg og grov vold.

Østre Landsret afsagde dom i sagen 20. november 2012. Ikke færre end 15 af de tiltalte fik domme.

Forud for retssagen havde politiet slået til 4. maj 2010, da i alt 16 rockere blev anholdt.

Dagen efter kunne Ekstra Bladet afsløre, at politiets anholdelser skete på baggrund af en 'guldfugl' - en person fra rockernes inderste kreds, der havde valgt at lægge kortene på bordet og indgående fortælle politiet om omkring sin viden.

Siden kom det frem, at denne 'guldfugl' var Martin Fryd Petersen, der havde været medlem af AK81, og som selv havde været part i flere af rockernes angrebstogter.

Slagsmål, narko og druk

Det er disse angreb, Martin Fryd Petersen fortæller om på Marie Louise Toksvigs optagelser: - Jeg skulle drikke, sniffe og slås. Tæve indvandrere, fortæller Martin Fryd Petersen.

Første store opgave var, at sørge for, at en motorcykel, der blev brugt ved et attentat på indre Nørrebro, blev kørt væk og brændt af.

Da han på et øde sted uden for København forsøgte at stikke ild på kassebilen, der indeholdt motorcyklen, kom han til skade. Han fik en svær forbrænding på den ene hånd.

I forbindelse med den episode glemte han en lighter med hans eget dna på, der førte politiet på sporet af ham.

Næste store episode var et drabsforsøg, hvor Fryd var pistolmanden. I en kiosk på Vesterbro affyrede han skud imod en ung mand, der arbejdede i kiosken. Offeret overlevede.

Til sidst hobede de psykiske belastninger sig op inde i Martin Fryd Petersen, og selv om det var imod HA's interne regler, så endte han med at betro sig til sin kæreste om skyderiet ved kiosken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lang fængselsstraf: Dømt for fem drabsforsøg

På baggrund at dna-fundet på Martin Fryd Petersens lighter havde politiet rettet deres efterforskning imod hans person. Han blev anholdt i oktober 2009.

De efterfølgende måneder begyndte det at knage, og kort efter nytår valgte han at fortælle politiet, hvad han vidste. På grund af sikkerhed blev han udstyret med en ny identitet.

Ved en efterfølgende retssag fik han 12 års fængsel for deltagelse i fem drabsforsøg samt grov vold.

Efter at have været forbi byretten, endte sagen i Landsretten med, at der samlet blev idømt 112 års fængsel til de 15 tiltalte rockere