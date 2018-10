Nyt retsmøde om svindelsag til 111 mio. kroner

To kvinder mistænkt for hæleri i forbindelse med svindel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Torsdag formiddag var der nyt retsmøde vedrørende sagen om svindel for 111 mio. kroner, hvori den 64-årige Anna Britta Troelgsaard Nielsen er sigtet.

To kvinder er mistænkt for hæleri. Det vil sige, at politiet mener, kvinderne har fået del i udbyttet af svindlen.

Fortroligt dokument afslører: Sådan foregik svindel for 111 mio. kroner

Dagens retsmøde handlede om, at de to kvinder ønskede at blive beskyttet af navneforbud, så deres navne ikke bliver omtalt i offentligheden i forbindelse med sagen.

Dommeren besluttede at efterkomme kvindernes ønske.

Forsvarer Christian Bjerrehuus repræsenterer den ene kvinde og mødte ved dagens retsmøde også for den anden, som i øvrigt har en anden advokat.

Bjerrehuus oplyser, at han i dag er blevet beskikket for den pågældende kvinde.

Ingen af de to kvinder er på nuværende tidspunkt sigtet.

Alt om svindelsagen til 111 millioner: Svensk ødegård beslaglagt