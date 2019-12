Nyt stillads-drama: Personer tæsket i voldsomt opgør

Et større drama har søndag udspillet sig på Lundtoftegade på Ydre Nørrebro, hvor en større gruppe er gået amok ved et stillads og tæsket andre personer

En større gruppe personer er søndag gået amok ved et stillads på Lundtoftegade på Ydre Nørrebro. Flere personer har været i infight og har fået tæsk.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- En gruppe mænd er trængt ind, og så har de givet nogle andre tæsk. Det kan være koblet op på den faglige konflikt, der i øjeblikket skulle være i gang dernede, siger vagthavende hos Københavns Politi, Leif Hansen, til Ekstra Bladet.

Politiet formoder desuden, at optøjerne på Lundtoftegade skulle skyldes en større utilfredshed med tingenes gang i området. Det vides dog ikke med sikkerhed, hvad den reelle årsag i sidste ende skulle være.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række vidner på stedet, som fortæller, at det er meget voldsomme scener på Lundtoftegade.

Blandt andet fortæller et vidende, at der er blevet affyret kanonslag eller lignende.

Fredag blev et stort stillads på samme adresse væltet. Politiet har dog ikke bekræftet, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre-

