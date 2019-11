Nyt trick: Sådan misbruger net-kriminelle dit navn

Sådan virker tricket

Normalt skal de kriminelle modtage pengene på en konto, som bankerne og politiet senere kan bruge til at spore dem med.

Derfor udnytter de den digitale bank Lunar til at oprette en konto i offerets navn. Det kan man gøre via en mobil-app uden fysisk at skulle besøge en bankfilial.

Der følger et debetkort med kontoen, som sendes til offeret.

Det samme gør koden til kortet. Begge dele fisker de kriminelle ud af postkassen hos deres offer, hvorefter pengene kan sendes til Lunar-kontoen og hæves med kortet.

Da Karen selv nåede at få fingrene i ’sit kort’, kan udbyttet fra bedrageriet af hende være endt på en konto og et debetkort fra et andet offer.