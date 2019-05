Nyt trick: Svindlere misbruger teleselskab

Udgiver sig for at ringe fra Telenor og lover på flydende dansk at hjælpe ofrene med at genåbne deres abonnement

Nets advarer fredag mod et nyt og udspekuleret trick, hvor svindlere ringer deres ofre op og på flydende dansk udgiver sig for at være fra ’Nets' Telenor-afdeling’.

Målet med opkaldet er at narre kort- og kontooplysningerne ud af ofrene ved at bilde dem ind, at deres abonnement er blevet spærret og skal genåbnes.

‼Pas på falske opkald fra Nets. Svindlerne taler flydende dansk. Husk at passe godt på dine kortoplysninger#politidk #cyberscam https://t.co/HVQTMAr7Me — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 3. maj 2019

'Denne 'Telenor-afdeling' hævder at have annulleret ens mobilabonnement, hvorefter man skal aflevere sine kort- og kontooplysninger for at få abonnementet genåbnet,' lyder advarslen i appen Mit Digitale Selvforsvar.

'Disse falske telefonopkald foretages af personer, der taler flydende dansk og er meget overbevisende og insisterende. Tidligere har der været eksempler på personer, der ringede og advarede om mistænkelige transaktioner på ens kort, eller oplyste om, at der var blevet hævet store beløb på ens konto.'

Rådet er naturligvis, at man aldrig deler denne type af oplysninger over telefonen eller skriftligt, da hverken Nets, din bank eller et teleselskab på den måde kontakter kunderne.

Får du et opkald, bør du omgående afbryde kontakten. Hvis du er i tvivl, kan du selv kontakte banken eller det selskab, der påstår at ringe op, ved at bruge firmaets officielle kanaler.

