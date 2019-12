Nyt våben mod bilister: Kan komme til Danmark

I delstaten New South Wales i Australien har politiet taget nye midler i brug for at forhindre, at folk bruger håndholdt telefon, mens de kører bil, og det projekt har ifølge TV2 fanget dansk politis interesse.

- Vi vidste godt, at teknologien findes, men vi har endnu ikke kendskab til, hvor godt det virker. Vi vil med interesse holde øje med det og se, hvilken retning udviklingen går, fortæller Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter til TV2

Teknologien består af kameraer, der er specielt designet til at registrere, når der bliver brugt en mobiltelefon, mens der bliver kørt bil.

I Danmark tror politiet på, at kameraerne vil have en præventiv effekt.

- Vi er jo sikre på, at kontrol hjælper. Når vi holder kontroller, bliver folk også opmærksomme på det, og så får man en større respekt for det. Og det er nødvendigt og ærgerligt, fordi vi troede jo, at folk selv kunne sørge for ikke at tale i telefon, mens de kører, siger Christian Berthelsen til TV2.

Bliver man taget i at bruge en håndholdt telefon, mens man kører bil, koster det et klip i korte og en bøde på 1500 kroner, og derudover skal man betale 500 kroner til Offerfonden. Fonden ligger under politiet, og den yder tilskud til projekter, der udbreder viden om og støtter trafikofre og ofre for forbrydelser.

