Nyt vægterkorps skal jagte indbrudstyve i whiskybæltet

Gentofte Kommune vil oprette sit eget såkaldte vægterkorps, der skal stresse indbrudstyve i kommunen.

Vægterkorpset skal kunne køre med udrykning, og kommunen vil derfor forsøge at indhente de nødvendige tilladelser, fortæller borgmester Hans Toft (K) i Gentofte Kommune.

- Vi ved, at folk i stigende grad føler magtesløshed over det (indbrud i kommunen, red.). Vi har oplevet mange politireformer, og hver gang skal man tro på, at det bliver bedre. Men det er det ikke blevet.

- Jeg bebrejder ikke politiet for, at de ikke kan komme hurtigere frem (til indbrud, red.) med de ressourcer, de har. Det har jeg fuld forståelse for. Men det står ikke mål med det ambitionsniveau, jeg har, for tryghed i vores kommune, siger han.

Det er ikke besluttet, om vægterne skal ansættes af kommunen, eller om ydelsen skal købes af et privat vagtfirma, fortæller borgmesteren.

Skal ikke bære våben

Han understreger, at korpset ikke skal have våben eller forsøge at tilbageholde tyven.

I stedet skal en vægter være fremme inden for fem minutter, mens indbruddet formentlig stadig er i gang, og forsøge at indsamle dokumentation i form af billeder af tyven, biler eller lignende.

Herunder gøre 'arbejdsbetingelserne' dårlige for tyven. For eksempel ved i nattetimerne at lyse på ham, oplyse huset og selvfølgelig alarmere politiet, uddyber Hans Toft.

Og der er ingen spænding om, hvorvidt vægterkorpset bliver en realitet. Der er nemlig stort flertal for planen 'Gentofte - fri for tyveri', der stemmes om mandag, fortæller Hans Toft.

Gentofte-borgerne har da også mange indbrud, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2016 og 2017 var Gentofte nummer fire på listen over kommuner med flest anmeldte indbrud.

Kun overgået af København, Aarhus og Odense. Sidste år faldt antallet af anmeldte indbrud i Gentofte Kommune dog til 657 indbrud mod 975 året før.

Kører ikke dårligere bil end politietager man højde for indbyggertallet, var der i 2018 faktisk flere indbrud per indbygger i nabokommunerne Hørsholm og Rudersdal.

Trods faldet i indbrud i 2018 mener Hans Toft ikke, at behovet for et vægterkorps er blevet mindre.

Ej heller mener han, at mere udrykning og dermed høje hastigheder, kørsel over for rødt lys og så videre vil gøre det farligere at være Gentofte-borger.

- Der er ikke noget grundlag for at sige, at en person, der kører i en politibil, er mere kompetent til at køre bil, end én der kører i en anden bil.

- Det handler om at have den rigtige uddannelse, og det skal de selvfølgelig have, siger Hans Toft.

I Hørsholm Kommune overvejer man en lignende ordning med et privat vagtværn, fortæller borgmesteren, Morten Slotved (K), til TV2. Et udvalg i kommunen er i øjeblikket ved at se på mulighederne, fortæller han.