Nyt vildt Christiania-fund: Politiet finder kokain og våben

Politiet gjorde onsdag flere helt usædvanlige fund i forbindelse med aktioner mod fristaden Christiania.

Tre personer blev anholdt og sigtet for videresalg af hash. Men mest bemærkelsesværdigt havde de alle en kniv på sig.

- Vi er glade for, at modstanden fra det organiserede miljø omkring Pusher-street var relativt begrænset bortset fra et par stenkast. Men det overrasker os, at der blandt de anholdte var der tre, der havde kniv på sig, siger politikommissær Simon Hansen hos Københavns Politi.

Han oplyser, at det ikke var kniv, der umiddelbart skulle bruges i forbindelse med arbejde i en af hash-boderne.

- De er til regulær bevæbning. Det er ikke noget, vi har set før. Vi synes, det er mange knive.

Politiet anholdt ved aktionen i alt 12 personer, mens 22 personer modtog en sigtelse for besiddelse af hash.

Flere slagvåben

Udover knivene fandt politiet også en lang række slagvåben, herunder en totenschlæger og en bushammer.

- Slagvåben er mere normalt. På Christiania har man en forventning om, at der en form for parathed, og det er noget, vi har set over længere tid, at bat, køller og bordben ligger klar og tilgængeligt, siger politikommissæren.

Af stoffer beslaglagde politiet i alt fem kilo hash, 1234 joints, 3,7 kilo skunk og 6,3 gram kokain.

Kokain er ellers kategoriseret som et 'hårdt stof', og er derfor ifølge christianitternes eget regelsæt forbudt i fristaden.

- Vi har tidligere set, at sælgerne har haft kokain på sig. Det, vi fandt på vores seneste aktion, var i området omkring Christiania og på folk vej væk derfra. Alt andet lige er det trist, at der skal være den slags hårde stoffer i miljøet, siger Simon Hansen.

- Det samlede kvantum af stoffer, vi har fundet, er ikke specielt stort. Det har tidligere været større. Men det har været spredt ud på mange personer, og det er også derfor, at antallet af anholdelser er så højt.

