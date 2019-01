Nytårs-drabet er uopklaret: Måske har du fotos af de eftersøgte knivstikkere

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Knivdrabet nytårsnat på en 19-årig i Københavns indre by er uopklaret, og politiet efterlyser nu vidner fra Gothersgade og Borgergade, der har set to grupper af unge mænd, som kom op at skændes.

Tre 20-årige blev også såret af knivstik, og både de sårede og den dræbte tilhørte samme gruppe.

Efterforskningsleder Brian Belling siger til Ekstra Bladet, at de fire forurettede blev tildelt 'mange' knivstik, og at der kan være tale om flere gerningsmænd, som har haft flere knive.

- Vi har fundet flere knive i området, men vi ved endnu ikke om de har noget med sagen at gøre, siger Brian Belling. Knivene er nu til tekniske undersøgelser.

Fundet dræbt på fortovet

Den 19-årige er blevet obduceret onsdag, men Brian Belling kan endnu ikke sige noget om resultatet af obduktionen. Den 19-årige blev dræbt på fortovet ud for restauranten Borgergade 2. De tre sårede er udenfor livsfare.

Politiet opfordrer alle, der var til stede ved krydset mellem Gothersgade og Borgergade omkring klokken 04 nytårsnat, om at ringe til politiet på 1-1-4.

- Vi ved, der var rigtigt mange mennesker til stede, og der må simpelthen være flere, der har set noget. Deres oplysninger kan være med til at stykke vores puslespil sammen. Vi har talt med en del vidner, men vi vil gerne have mange flere, siger Brian Belling til Ekstra Bladet.

19-årig blev dræbt med flere knivstik

Politiet ved ikke, hvorfor de to grupperinger på hver fire-fem unge mænd kom i højlydt skænderi. De befandt sig foran 7-Eleven i Gothersgade, hvor de begyndte at skændes højlydt. Så bevæger de sig rundt om hjørnet til Borgergade, hvor kniv-overfaldet sker.

Politiet er særligt interesseret, hvis nogen har taget fotos eller optaget video i området omkring gerningstidspunktet

- Jeg vil gerne opfordre alle, der har været i nærheden, til at se deres billeder fra nytårsnat igennem. Det kan være, at der gemmer sig noget i baggrunden, siger Brian Belling.

Gerningsmændene er muligvis løbet tilbage til Gothersgade efter knivstikkeriet og er flygtet videre. Det efterlyser politiet også vidner til.

artiklen fortsætter under billedet

Brandfolk gav hjertemassage

Knivstikkeriet i Gothersgade nytårsnat var så voldsomt, at Alarmcentralen straks sendte to brandkøretøjer fra Hovedbrandstationen for at hjælpe ambulancerne med at yde førstehjælp til de tilskadekomne.

Brandfolkene gav hjertemassage til den 19-årige, der senere blev erklæret for død på stedet, og førstehjælp til de tre øvrige tilskadekomne.

- Alarmcentralen vurderede, at det var alvorligt og med mange tilskadekomne, så der blev sendt to brandkøretøjer til støtte for ambulancetjenesten, siger operationschef Tim Ole Simonsen, Hovedstadens Beredskab.

På grund af terror-truslen er alle brandstationer i Hovedstadens Beredskab blevet opkvalificeret til at tage sig af kritiske situationer med mange tilskadekomne.

Alle brandkøretøjer er nu udstyret med hjertestarterede og udvidede førstehjælps-tasker med udstyr til blandt andet at sikre vejrtrækning, standse blødninger og alu-tæpper til at holde kolde og våde kvæstede varme ind til de kan køres på hospitalet.

- Det indgår i vores plan for masse-tilskadekomster, siger Tim Ole Simonsen.

Hovedstadens beredskab har også indgået en aftale med Region Hovedstaden om, at brandkøretøjer rykker ud til hjertestop, hvis regionens vagtcentral vurderer, at brandfolkene jan være hurtigere fremme end en ambulance.

- Vi har det sidste halve år haft knapt 30 udrykninger med brandkøretøjer til hjertestop, fortæller Tim Ole Simonsen.

