Obduktionsrapport giver første svar om George Floyds død

Minneapolis har siden mandag været en by i kaos. Nu er en foreløbig obduktionsrapport med dødsårsagen kommet ud med sigtelsen mod politimanden, der dræbte George Floyd

Der er nu kommet lidt mere klarhed over, hvad der skete mandag, da 46-årige George Floyd døde efter at have haft en politimand siddende på nakken i otte minutter og 46 sekunder.

George Floyds obduktionsrapport viser, at han formentlig døde af en kombination mellem den brutale anholdelse, rusmidler i kroppen og George Floyds underliggende helbredsproblemer. Han havde bl.a. dårligt hjerte.

Det fremgår af politianmeldelsen mod Derek Michael Chauvin, som New York Times har udgivet.

Anmeldelsen fortæller nærmere om hændelsesforløbet fra start til slut.

Der blev sat brand i butikker og byggepladser da folk demonstrerede efter George Floyds død. Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix

Arbejdede samme sted som sigtede

Af anmeldelsen fremgår det, at politiet blev tilkaldt til stedet, efter en kasseekspedient havde modtaget en falsk 20-dollarseddel, der angiveligt skulle være blevet brugt som betaling af George Floyd til cigaretter.

Det var slet ikke 44-årige Derek Michael Chauvins patruljevogn, der blev kaldt først ud til stedet.

To kollegaer ankom derimod til butikken klokken 20.08, hvor de blev gjort opmærksomme af kasseekspedienten på, at mistænkte sad i en parkeret bil rundt om hjørnet.

Omkring 20.14 ankom den sigtede politimand med en kollega til stedet.

Klokken 20.27 lå George Floyd bevidstløs og ude af stand til at trække vejret. En politimand på stedet forsøgte at finde en puls på George Floyd - dog uden held.

På Hennepin County Medical Center blev han senere erklæret død.

Det er siden kommet frem, at den dræbte, George Floyd, sidste år har haft arbejde på den samme natklub som den nu drabssigtede og fyrede betjent, Derek Michael Chauvin. Det er dog uvist, om de egentligt havde noget med hinanden at gøre.

Folk er strømmet på gaden for at mindes George Floyd. Mange amerikanere er trætte af at se afroamerikanske mænd blive dræbt af politiet uden grund. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

Den ene betjent var bekymret

Videoer fra anholdelsen og drabet på George Floyd er gået verden rundt siden mandag aften.

Den brutale død har skabt røre over hele USA, hvor der i mange byer har været voldsomme demonstrationer.

Minneapolis har været en kampzone siden onsdag, hvor nationalgarden nu er sat ind for at skabe orden i byen.

Politianmeldelsen af Derek Michael Chauvin giver også et billede af, at hans kollegaer i situationen ikke var trygge ved udviklingen.

'Burde vi rulle ham om på siden?' Spurgte en betjent den drabssigtede under episoden, da han havde siddet på nakken af George Floyd, der klagede over ikke at kunne trække vejret, fremgår det af sigtelsen.

'Nej, han skal blive, hvor vi har styr på ham,' beordrede den nu drabssigtede betjent.

Fredag blev Derek Michael Chauvin anholdt og sigtet for drabet på George Floyd.

Hvis det ikke skulle være nok, er han heller ikke længere betjent, da han er blevet fyret fra sin stilling. Derudover har hans kone fortalt, at hun nu anmoder om skilsmisse.