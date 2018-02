Oddsede for formue med stjålne dankort: Hvem er de?

To mænd brugte stjålne dankort til at betale for oddset-kuponer for 50.000 kroner, hævder Østjyllands Politi

Østjyllands Politi efterlyser hjælp fra offentligheden til at få identificeret to mænd, som efter politiets opfattelse har brugt stjålne dankort til at købe oddset-kuponer flere steder i Aarhus for over 50.000 kroner.

Politiet har offentliggjort overvågningsbilleder af de to mænd, som ud over oddset-kuponer også mistænkes for at have hævet kontanter i en hæveautomat med det ene kort.

Det var i september 2017, at to mænd fik stjålet deres dankort, hvorefter der blev oddset for mange tusinde kroner med kortene.

Politifoto

2. september 2017 tog en 20-årig mand en pirattaxa efter en bytur i Aarhus. Betalingen skulle foregå ved hjælp af en særlig scanner i bilen, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det er tilsyneladende lykkedes chaufføren at aflure pinkoden og stjæle dankortet efterfølgende.

Samme aften fik en 31-årig mand stjålet sit dankort på et tidspunkt i Aarhus C. Her havde gerningsmanden åbenbart også afluret koden.

Der blev brugt mere end 50.000 kroner i alt, inden de to kort blev spærret. På den 31-åriges kort blev der ligeledes hævet 5.000 kroner i en hæveautomat.

Politifoto

Østjyllands Politi har under efterforskningen fundet overvågningsbilleder af to mænd, der har brugt kortene kort tid efter tyverierne.

Kender du mændene, eller har du oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på tlf. 114.