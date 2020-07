Odins Bro spærret: Kunne ikke lukke

Odins Bro i Odense var fredag spærret for trafik

Som følge af tekniske problemer var Odins Bro i Odense fredag spærret for trafik.

Broen fungerer nu igen og kan passeres. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Kunne ikke lukke

Spærringen skyldtes, at broen ikke kunne lukke igen efter at have været åbnet.

'Beredskabet fjerner i øjeblikket autoværnet, så trafikken kan lave en u-vendig og køre retur. Tidshorisont p.t. ukendt,' skrev politiet på Twitter.