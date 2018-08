Ødelagt paradis-ferie: Luksus-hotel ryddet efter mystiske dødsfald

En familie-tragedie som følge af det britiske ægtepar John og Susan Coopers uforklarlige død med få timers mellemrum tirsdag, har nu udviklet sig eksplosivt på et luksus-hotel i den egyptiske by Hurghada ved Det Røde Hav.

Cook Holiday gik i går i alarmberedskab. Med kort varsel valgte rejseselskabet ifølge The Telegraph og The Independent af evakuere samtlige 300 gæster på Steigenberger Agua Magic Hotel, efter det kom frem, at op imod 40 gæster på hotellet efter parrets død er blevet syge med opkastninger og diarré.

Hotellet har modtaget en strøm af klager fra de syge gæster, som mener de er bukket under for madforgiftning.

Der er udelukkende tale om briter, og en del af dem tog i går imod et tilbud om at blive fløjet hjem i utide og få en erstatningsrejse.

- Omstændighederne omkring deres (Cooper-parrets, red.) død forbliver uklare. Vi er opmærksomme på, at der verserer spekulationer om, at deres død kan skyldes carbon dioxid-forgiftning, og vi forstår, at folk er bestyrtede, skriver Cook Holiday i en erklæring.

Guvernør: Konen døde af chok

John og Kelly Coopers dødsfald vil nu blive efterforsket, og deres lig vil gennemgå en retsmedicinsk undersøgelse.

I første omgang meldte de egyptiske myndigheder ellers ud, at den 69-årige entreprenør døde af naturlige årsager, og at hans fem år yngre hustru derefter i ambulancen fik hjertestop som følge af chok.

Ægteparret John og Kelly Cooper døde tirsdag med få timers mellemrum under en ferierejse i den egyptiske badeby, Hurghada. Foto: Privatfoto

Den forklaring fastholder Ahmed Abdullah, guvernør i provinsen.

- Ægtemanden blev syg og blev indlagt på sygehus, hvor han døde. Omkring tre timer senere fik hans kone et chok og døde, siger Ahmed Abdullah i en officiel udmelding.

Den udlægning kunne hænge sammen med, at John og Kelly Cooper var 'meget, meget tætte', som en nær ven, Alban Barkers beskrivelse lyder i Daily Telegraph.

Datter: De var sunde og raske

Men over for britiske medier fastholder det afdøde ægtepars datter, Kelly Ormerod, at hendes forældre begge var sunde og raske, da hele familien med tre børnebørn forlod deres hjem i Burnley.

- De havde ingen helbredsproblemer. Overhovedet ikke. Det her er forfærdeligt og et stort chok for hele vores familie. Vi er knuste, siger Kelly Ormerod, som formoder, at hendes forældre snarere blev ofre for en forurenet aircondition eller madforgiftning.

Kelly Ormerod bestrider også den officielle egyptiske forklaring om, at hendes far døde efter sin indlæggelse.

- Han kom aldrig så langt. Han døde i hotel-værelset lige foran mig, og mor gled bort, da vi var på vej til sygehuset i en ambulance, fortæller den 40-årige kvinde.

Fugle åd maden og der lugtede

Overfor Daily Mail forklarer flere hotel-gæster, at der var en ubehagelig lugt på deres badeværelser, og at de var vidner til, at vilde fugle spiste af den mad, der blev serveret i restauranten.

Steigenberger Aqua Magic Hotel har ellers et relativt godt omdømme. I juli i år fik hotellet en score på 96 procent i en tilfredshedsundersøgelse.

Ingen danske rejsende er tilsyneladende berørt af evakueringen. Men Hurghada har i flere år generelt tiltrukket mange tusinder af danske turister, og den smukt beliggende badeby er på programmet hos selskaber som Spies Rejser, Tui, Atlantis Rejser, Apollo Rejser og Bravo Tours.

