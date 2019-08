Øjenvidne om tiltalt for Betina-drab: Jeg var pissebange

Den dræbte sosu-assistent Betina Olsens nu drabstiltalte ekskæreste var enten 'utilregnelig' eller 'iskold' og spredte angst og usikkerhed omkring sig. Ikke kun før, men også efter den 34-årige kvindes forsvinden i november 2017.

Det har hans kvindelige udlejer i Stege på Møn og en kammerat netop fortalt i vidneudsagn i Retten i Nykøbing Falster under nævningesagen om det mystiske og meget brutale kvindedrab.

- Jeg var pissebange for at have ham boende. Vi tog ham med stoffer, og han var utilregnelig, og da Betina forsvandt, bad vi ham om at forlade huset. Men han ville ikke gå, og det endte med, at politiet fjernede ham, lød udlejerens forklaring.

Betina Olsens mishandlede lig blev 12 døgn efter hendes forsvinden og død fundet skjult i madrasser på en repos med indgang til hendes lejlighed over dette maskinværksted i landsbyen Keldby på Møn. Foto: Per Rasmussen

Det var hende, der efter Betina Olsens forsvinden fandt en trøje i størrelse XL med Betina Olsens blod i sin skraldespand. Hun havde ikke set den før, men vurderer, at den passede til den 29-årige logerende.

Politiet har overvågningsbilleder, hvor han bærer den samme trøje, og den er derfor et centralt bevis i drabssagen.

Fakta om drabet på Betina Olsen Betina Olsen blev efter politiets opfattelse slået ihjel i sin egen personbil af mærket Suzuki Swift omkring 13. november 2017. Dødsårsagen var angiveligt stump vold og kvælning. Det fremgår af anklageskriftet, som beskriver, hvordan ofret blev bundet til et sæde og fik halsen snøret fast til en nakkestøtte, hvorefter gerningsmanden kvalte og tævede hende. Den 34-årige kvinde blev angiveligt slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen, og derefter skjult på en repos oven for en trappeopgang foran sin lejlighed i Keldby på Møn. Efter overfaldet skaffede den tiltalte ifølge anklageskriftet ikke lægehjælp hurtigt nok. I retten har den tiltalte erkendt, at han nogle dage efter ekskærestens død skjulte Betina Olsen i madrasser og tæpper og under et bordtennisbord. Den 34-årige sosu-assistent blev trods politi-ransagninger og en omfattende eftersøgning først fundet 12 døgn efter sin død. Obduktionen har afsløret, at Betina Olsen havde 97 skader. Det drejer sig om udbredte underhuds-blødninger i ansigtet, massive blødninger over kraniekuplen, brækkede ribben, brud på næsen, rygsøjlen og venstre skulderblad samt blødninger og hudafskrabninger over det meste af kroppen. Politiets teknikere har fundet blodspor efter Betina Olsen i bilen og på den tiltaltes tøj fundet i ofrets skraldespand. Det belaster også den 29-årige polske statsborger, at han havde sin ekskærestes telefon i en jakke, og at han efter hendes død sendte flere sms-beskedder i hendes navn. Der ventes at falde dom i sagen før månedens udgang. Anklageren har krævet fængselsstraf og udvisning af Danmark for bestandig. Vis mere Luk

Ulrik Birk, anklager i sagen, spurgte den kvindelige udlejer, som igennem sin søn har kendte den polske statsborger, siden han var 14 år, om hun spurgte til, hvor Betina Olsen var, efter hendes forsvinden efter 13. november 2017.

- Han fortalte mig, Betina var komme til skade i bilen, og at han havde kørt hende på sygehus. Det var sidste gang, jeg så ham, fortalte kvinden, som fortæller, at den nu drabstiltalte mand konstant var påvirket af stoffer ugen før og i dagene efter Betina Olsens forsvinden.

På et tidspunkt så hun ham falde, hvorefter han var ude af stand til at komme på benene igen:

- Han var helt væk.

Ekstra Bladets forside om drabssagen 20. marts 2019.

En kammerat forklarede som vidne, at den tiltalte sov hos ham i flere nætter efter Betina Olsens forsvinden. Han så ham dagen efter, hvad der senere har vist sig at være hendes dødsdag, med blodstænk på hans hvide trøje. Men psykisk var der ingen åbenlys reaktion.

- Han var iskold. Der var intet at mærke. Men jeg måtte ikke sige til nogen, at han overnattede hos mig, fortalte kammeraten, som fortalte, at han på det tidspunkt var skæv og drak meget sammen med den tiltalte.

Den tiltalte har i retten erkendt, at han i perioder har været stiknarkoman og haft et betydeligt heroin-misbrug.

Retten i Nykøbing Falster indkalder dagen igennem otte vidner fra Betina Olsens og hendes nu drabstiltalte ekskærestes sociale og arbejdsmæssige netværk.

Det ventes, at der falder dom i nævningesagen inden månedens udgang.

