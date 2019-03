Øjenvidne til massakre: - Han kiggede bare på mig

Dødstallet fortsætter fredag med at stige oven på det brutale terrorangreb i Christchurch i New Zealand, hvor en gerningsmand brød ind i to moskéer og begyndte at skyde, mens folk deltog i fredagsbønnen.

Myndighederne arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad der nøjagtigt skete, da den 28-årige australske statsborger Brenton Tarrant åbnede ild mod uskyldige i det blodige angreb. Et angreb, der indtil videre har kostet minimum 49 mennesker livet og såret yderligere 20 personer.

Tæt på 300 kvinder og mænd var samlet i Al Noor-moskéen, hvor det første angreb klokken 13.40 lokal tid fandt sted. Derfor var der mange øjenvidner til angrebet, der betegnes som det værste nogensinde i landets historie.

Virkelig alvorligt

Flere af dem beretter ifølge internationale nyhedsbureauer, at gerningsmanden skød i cirka 20 minutter og kun afbrød, når han skulle skifte våben. Det bekræfter Mahmood Nassir over for AP.

- Først gemte vi os bag bilerne. Da vi så, at der stadig blev skudt, gemte vi os i huset ved siden af moskeen. Der blev stadig skudt. Vi så en person med en kugle i armen. Så stoppede skyderiet, og jeg kiggede over et hegn. Der var en mand, som skiftede våben ved en bil, han havde parkeret i en sidegade til moskéen. Han tog et våben og begyndte at skyde igen.

Lige over middag fredag lokal tid gik Brenton Tarrant angiveligt iklædt sort, militær-inspireret tøj ind i Al Noor-moskéen, og herefter fulgte adskillige skudsalver umiddelbart efter, fortæller et andet vidne.

- Det startede i hovedrummet, fordi gerningsmanden må være kommet ind gennem forhallen. Jeg var inde i et sidelokale, og derfor så jeg ikke, hvem der skød. Men jeg så nogle mennesker, der løb gennem det lokale, hvor jeg opholdt mig. Nogle af dem havde blod på kroppen, andre haltede. I det øjeblik gik det op for mig, at det var virkelig alvorligt, siger Farid Ahmed til AP.

En såret person hastes til sygehuset efter at være blevet ramt af skud i Al Noor-moskéen i Christchurch. Foto: Ritzau Scanpix

Mohamed Jama er tidligere præsident for Al Noor-moskéen. Han var også til stede i de kaotiske minutter, hvor han oplevede gerningsmanden på klos hold, som han trådte ind i moskéens hovedlokale.

- Han var en lille mand på 160 centimeter. Han havde hjelm og briller på, og han var klædt militærtøj. Han havde et M16-maskingevær og et bælte med et andet våben i. Da han passerede, sagde jeg ’hey, hvad laver du?’, men han sagde ikke noget til mig. Han kiggede bare på mig. Så begyndte han at skyde, og der løb jeg. Han dræbte folk en ad gangen. Nogle døde, mens andre blev såret.

Foruden Al Noor-moskéen blev Linwood Masjid-moskéen ikke langt derfra også udsat for et lignende angreb kort tid efter.

Politiet har anholdt tre mænd og en kvinde, der menes at have forbindelse til terrorangrebet. Én af dem er den 28-årige australske statsborger Brenton Tarrant, som nu er sigtet for mord. Han fremstilles for retten lørdag.

Newzealandsk politi har tidligere på fredagen forklaret, at hverken de australske eller newzealandske myndigheder kendte de anholdte i forvejen.

