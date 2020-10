Øjenvidne til Oliver-drab: Skød på ubevæbnet mand

En ung familiefar var sidste lørdag omkring klokken 11 kronvidne til politiets skud mod den nu afdøde 25-årige Oliver Dalgaard i den lille by Rodskov nord for Aarhus.

Den 21-årige Sean Hoffmann har nu valgt at stå frem med sin vidneberetning.

- Oliver var ubevæbnet, da en af betjentene skød ham i benet med det første skud, lyder hans vurdering.

- Men var han truende på det tidspunkt, og var det derfor berettiget at affyre det skud?

- Nej, det synes jeg ikke. Betjentene burde have givet ham en på hovedet og lagt ham ned, mens de ventede på forstærkning. Havde de ikke ramt ham der, er det ikke sikkert, det havde været nødvendigt at affyre flere skud, mener Sean Hoffmann.

Frygt i Olivers øjne

Den unge østjyde bor med sin kæreste og parrets toårige datter i Kaløvigparken i den lille østjyske by Rodskov. Han var igennem sit køkkenvindue øjenvidne til centrale passager af det dødbringende sammenstød mellem to politibetjente og vidnets nabo, Oliver Dalgaard.

Han bekræfter, at Oliver i forløbet havde en køkkenkniv på sig og på et tidspunkt optrådte truende. Konfrontationen endte med, at politiet affyrede flere skud mod Oliver Dalgaard, hvoraf et eller flere var dødbringende.

Det første Sean Hoffmann registrerede var råb:

- Jeg stod med vores to-årige datter, som skulle puttes. Jeg gik nedenunder, og så Oliver stå ovenpå i et åbent vindue. Han råbte hjælp, og mit indtryk var, at det lignede et psykotisk sammenbrud. Der var frygt i hans vidt åbne øjne.

Det fatale skyderi udspillede sig her foran ofrets lejlighed i et boligkvarter i den lille by Rodskov nord for Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Øjenvidnet så blod

Han har tidligere hilst overfladisk på Oliver, og han oplevede ham denne dag som 'fuldstændig ukontaktbar' og har aldrig før 'set ham på den måde'. Kort efter så Sean Hoffmann to politibetjente ankomme.

- Det næste jeg så var, at Oliver var ude foran på parkeringspladsen. I den ene hånd havde han en køkkenkniv. Han pegede på de to betjente med den. Jeg vil tro, de stod flere meter væk. Den ene betjent sagde 'læg kniven, Oliver', fortæller Sean Hoffmann.

Far går til modangreb: Politiet dræbte Oliver

Han så, at en af betjentene 'havde trukket sin pistol' og løb lidt frem og tilbage i en anden nabos forhave. Den anden betjent stod på det tidspunkt i en blind vinkel bag naboens skur sammen med Oliver Dalgaard.

- Men jeg hørte lyden af metal mod fliser. Det er min fortolkning, at det var Oliver, der smed sin kniv. Han trak derefter længere ud på p-pladsen, hvor de alle var synlige for mig. Der sprøjtede en af betjentene peberspray i øjnene på Oliver, og prøvede at anholde ham, siger Sean Hoffmann.

- Det så ikke ud til, at Oliver havde kniven længere. Det havde han ikke. Jeg kunne i hvert fald ikke se den. De kom så i slagsmål og lå ovenpå hinanden, hvorefter begge betjente trak sig tilbage og ud af min synsvinkel, siger han.

Naboer og venner lagde efter det dramatiske skyderi sidste lørdag blomster og tændte lys på gerningsstedet i Rodskov. Foto: Ernst van Norde

'Skyd ham, skyd ham'

Sean Hoffmann så Oliver rejse sig med paraderne oppe. Kniven så han ikke.

- Oliver tog et halvt skridt frem, og så hørte jeg det første skud. Jeg kunne derefter se blod på hans ene ben, hvorefter han lavede et akavet karatespark. Han løb så tilbage bag skuret, hvor jeg tror, kniven lå. Og så hørte jeg den ene betjent råbe 'skyd ham, skyd ham, skyd ham', siger han.

Sean Hoffmann så ikke, hvem der affyrede skuddene. I næste øjeblik gik han igen ovenpå til sin grædende datter for at trøste hende:

- Jeg kan ikke huske flere skud. Det næste, jeg så var, at Oliver lå i et andet hus på bagsiden af vores, og at betjentene smadrede et vindue for at komme ind til ham. Oliver lå helt stille i noget, der lignede et gang.

Oliver Dalgaard var dybt bevidstløs, da han blev indlagt på Skejby Sygehus. Han afgik ved døden søndag aften omkring klokken 21.

En kirurg på sygehusets intensiv-afdeling forklarede familien, at Oliver Dalgaard var ramt mindst fire gange af skud, og at der var skudsår i det ene ben, den ene skulder, brystet og maven.

Efterforskere har skud-video

Sean Hoffmann er blevet afhørt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som efterforsker den fatale skudepisode i Rodskov.

Han har også afleveret en video-optagelse til DUP, som har bedt ham om ikke at offentliggøre den. Det ønske har han valgt at respektere.

- Men jeg kan fortælle, at jeg har optagelser af håndgemænget på jorden, politiets første skud i benet, lyden af 'skyd ham'-råbene og det andet skud, siger Sean Hoffmann.

Katrine Palm Hansen, chefkonsulent i DUP, skriver i et svar til Ekstra Bladet, at hun 'på nuværende tidspunkt ikke kan bidrage med yderligere oplysninger om den igangværende efterforskning'.

Hun kan derfor heller ikke forholde sig til afhøring af vidner, eller om der indgår en video-optagelse i den videre efterforskning.

De efterladtes bistandsadvokat, Peter Secher, bekræfter, at der eksisterer en privat optagelse af hændelsen.

- Jeg har fået at vide, at DUP'en har fået den, og jeg ser også frem til at se den selv, siger Peter Secher, som mener, det er afgørende, at sagen bliver grundigt belyst, og at der kommer så meget frem som muligt i pressen.

- Der er jo ikke kun et hensyn at tage overfor de sigtede, men også til ofrets pårørende. Problemet er jo, at de ligesom pressen heller ikke fået noget at vide, fordi DUP'en er lukket som en østers, siger han.

Søsteren: Oliver kan have taget kokain

Oliver Dalgaard fotograferet af sin far på Skejby Sygehus, mens han stadigvæk var i live. Han afgik ved døden et døgn efter skyderiet udenfor sin lejlighed i østjyske Rodskov. Privatfoto

Oliver Dalgaard var ikke psykisk syg. Han var heller ikke ude i et vedvarende stofmisbrug. Men hans storesøster, Josefine, fortæller til Ekstra Bladet, at den nu afdøde bror nogle gange tog kokain i festligt lag.

- Jeg kan ikke afvise, at han før skyderiet havde taget kokain, og måske var ramt af en psykose. Jeg ved også, at han var fuld om natten, og alkohol var bare ikke godt for Oliver. Han blev skør af det, siger Josefine, som ikke ønsker at stå frem med efternavn og billede.

Ringede til kæreste

Josefine er 11 år ældre end Oliver, og har mand og børn. Hendes liv har taget en helt anden retning end hans. Men hun har bevaret kontakten til sin lillebror, der efter en svær barndom levede i overhalingsbanen.

- Oliver kunne altid komme til mig, når der var problemer, siger søsteren.

Den afdødes far Martin Dalgaard har tidligere i Ekstra Bladet kritiseret, at politiet følte sig nødsaget til at affyre 'så mange skud'. Foto: Emil Agerskov

Hendes bror havde en kæreste, som han på et tidspunkt boede sammen med. Efter et brud var de begyndt at se hinanden igen.

Oliver Dalgaard var uddannet overfladebehandler. Han var skrevet op til en elevplads på Søfartsskolen i Svendborg.

Josefine fortæller, at Oliver Dalgaard tre gange lørdag formiddag ringede forgæves til sin kæreste. Det sidste opkald var klokken 10.20. En time senere blev han dræbt af politiets skud udenfor sin bolig i Kaløvigparken.

Dømt for grov vold som 19-årig

Politiet havde et nøje kendskab til Oliver Dalgaard, før den fatale konfrontation sidste lørdag i Rodskov.

Han var en af ni unge mænd i alderen 18 til 32 år, der for fem år siden blev idømt lange fængselsstraffe for blandt andet i fællesskab at have overfaldet tre personer i forbindelse med et røveri i en lejlighed i Ebeltoft tilbage i 2014.

Det fremgår af en Ritzau-artikel om retssagen i Randers, at gruppen var iført masker og angreb ofrene med blandt andet knive, knojern og køller. En person blev stukket i siden af kroppen med kniv.

Den laveste fængselsstraf i sagen var halvandet års fængsel, mens tre fik to år og ni måneders fængsel. Oliver Dalgaards søster oplyser til Ekstra Bladet, at hendes brors straf var afsonet inden udgangen af 2015.