Øjenvidne til Paris-angreb: - Politiet var i panik

Torsdag ved middagstid angreb en mand flere betjente ved politiets hovedkvarter, Préfecture de Police, som ligger i centrum af Paris.

Fire politibetjente - en kvinde og tre mænd - samt gerningsmanden har mistet livet efter knivangrebet.

Gerningsmanden, som selv var ansat på hovedkvarteret, dræbte angiveligt to af ofrene på to forskellige kontorer, et tredje offer på en trappe og det fjerde i bygningens gård.

Det var i denne gård, han blev skudt og dræbt af en politibetjent, som var alvorligt såret.

'De var i panik'

En tolk ved navn Emery Siamandi var til stede på hovedkvarteret under angrebet.

- Folk løb rundt, og der var gråd overalt. Jeg hørte et skud og tænkte, at det måtte være indenfor, siger Emery Siamandi til AFP.

- Sekunder efter så jeg flere politibetjente græde. De var i panik.

Et andet øjenvidne, som befandt sig i hovedkvarterets gård, har til Le Parisien også fortalt, at politiet 'løb rundt i panik'.

- Jeg blev overrasket, da jeg hørte skud, for hovedkvarteret er ikke et sted, hvor man normalt hører den slags ting, siger vidnet.

- Først troede jeg, at det var et selvmord, fordi der er mange af sådan nogle for tiden.

Angrebet skete omkring klokken 13 torsdag i politiets hovedkvarter, som ligger tæt på domkirken Notre Dame i Paris. Der er et massivt politiopbud i området, og forbipasserende bliver bedt om at holde sig væk. Foto: Martin Bureau/AFP/Ritzau Scanpix

Politikvinder i gråd

Le Parisien har også talt med et andet øjenvidne.

- Jeg hørte et skud, og kort efter så jeg politikvinder, som græd, fortæller vidnet.

- Jeg tænkte: 'Det her må være alvorligt'. Politiet var i panik. Der var mange, som græd.

Ukendt motiv

Det er endnu uvist, hvad motivet bag angrebet var.

Chefanklager Remy Heitz i Paris oplyser torsdag eftermiddag, at angrebsmandens hjem bliver undersøgt, og at antiterrorjurister følger efterforskningen nøje.

