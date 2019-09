Øjenvidne til rocker-aktion: Kæmpe fyr i håndjern på villavej

En cirka 1,90 meter høj, kronraget og muskuløs fyr blev før middag anholdt og lagt i håndjern i en villa i Nyborg simultant med en større politi-aktion, som ifølge Ritzau og TV Fyn er målrettet mod rockergruppen Hells Angels omkring politigården i Odense.

Det fortæller et øjenvidne, som ved en tidligere lejlighed har set den samme mand i en vest 'med Hells Angels-logo'.

- Jeg har passeret adressen nogle gange. Det er et stort og virkelig pænt hus, og der holdt også i dag biler af mærkerne Audi S7 og en ny Range Rover foran adressen, siger det anonyme vidne, hvis navn og identitet Ekstra Bladet er bekendt med.

Han fortæller, at tre biler med civil-klædte politifolk ankom til den stille villavej i det nordøstlige Nyborg omkring klokken 11.30.

Pistoler og skudsikre veste

Den ene bil holdt for for enden af vejen, mens de to andre parkerede foran den villa, som åbenlyst var mål for aktionen.

- Der var i alt seks politibetjente med tjenestepistoler og skudsikre veste. Tre af dem gik ind ad villaens hoveddør, en gik om i haven og to blev stående på vejen, fortæller kilden.

Kort efter trak betjentene den store mand ud til en af bilerne, som han blev gelejdet ind i.

- De havde også to store, fyldte affaldssække med inde fra huset. De blev stoppet ind i den anden bil, fortæller vidnet til den dramatiske episode.

Løber så også anholdelse

- Hvad var dit indtryk af den anholdte mand?

- Jeg lagde mærke til, at han smilte. Han gjorde ikke modstand, fortæller vidnet, som vurderer, at politiet i løbet af seks minutter var kørt væk med den anholdte.

En kondiløber overværede også anholdelsen, og så den kronragede mand sidde på bagsædet af en af politibilerne. Manden bor i kvarteret, og fortæller, at den anholdte har boet i huset sammen med en kvinde siden omkring juli, efter at det har stået tomt i en periode.

Det er uklart om parret bor til leje.

Milan Holck Nielsen, vagtchef i Fyns Politi, ønsker ikke at kommentere aktionerne i landsdelen.

Stor politiaktion ved politigård