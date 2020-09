Økonomisk lussing til Brittas advokat

Advokater risikerer store bøder

Hos Advokatsamfundet, der repræsenterer samtlige landets advokater, holder man løbende øje med, om medlemmerne overholder de gældende regler for fastsættelse af salærer.

Det er konkret Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg, der hører under Advokatsamfundet, som fører tilsyn med, at advokaterne overholder deres pligter.

Formanden for udvalget, Martin Lavesen, oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at forholde sig til den konkrete sag. Men han understreger, at Advokatrådet holder et vågent øje med, at Advokatsamfundets medlemmer ikke strammer salærskruen for voldsomt.

Store forskelle

En overtrædelse af reglerne kan have store konsekvenser, hvis sagen overdrages til Advokatnævnet, der behandler klager over advokater – eller til politiet.

– Advokatrådet har tidligere rejst sager for Advokatnævnet mod advokater, hvor vi fandt for store forskelle mellem det salær, som advokaten mente sig berettiget til, og det, som retten udbetalte. Det ser vi på med stor alvor, og vi har også overgivet sager til politiet, hvor vi havde mistanke om, at der var tale om decideret svindel i forbindelse med salærafregninger til det offentlige, forklarer Martin Lavesen.

Finder Advokatnævnet en forsvarsadvokat skyldig i at have taget for meget i salær, kan rådet give vedkommende bøder på flere hundredtusind kroner eller ligefrem fratage advokaten dennes advokatbeskikkelse.