Økse-overfald: Fire uger mere til rocker

En 32-årig mand blev i første omgang kun fængslet i syv dage sigtet for et blodigt overfald på en anden mand på en landevej i Vestsjælland mandag i sidste uge.

I dag udløb fristen, og dommeren i Holbæk Ret skulle vurdere, om manden nu skulle løslades eller forblive bag tremmer.

Den 32-årige blev nu varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Det oplyser senioranklager Randi Tviele, Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Anklageren kan ikke fortælle yderligere, da retten stadig holder dørene lukket for offentligheden i den brutale sag af hensyn til efterforskningen.

Ekstra Bladet har tidligere erfaret, at den fængslede mand er Bandidos-rocker. Han nægter sig skyldig i sagen..

Det er uklart, hvad motivet er for overfaldet, som politiet karakteriserer som drabsforsøg. Politiet har tidligere oplyst, at man behandler sagen som drabsforsøg inden for en personkreds, der 'i forvejen har et vist indbyrdes kendskab til hinanden'.

Det 45-årige offer mødte gerningsmændene på Ulstrupvej nær Gørlev mandag den 30. september kort før klokken 15, hvor flere forbipasserende bilister blev vidner til overfaldet.

Af sigtelsen, der blev læst op i retten under grundlovsforhøret i sidste uge, fremgik det, at anholdte var sigtet for drabsforsøg ved i forening og efter forudgående aftale med flere pt. uidentificerede medgerningsmænd at have slået offeret flere gange med blandt andet en økse, så han pådrog sig ansigtslæsioner og frakturer på kranie og kæbe.

Det stærkt kvæstede og blødende offer blev bragt på hospitalet.

Politiet har endnu ikke anholdt andre i sagen, men efterlyser stadig vidner, der erindrer at have set gerningsmændenes bil efter overfaldet. Der var tale om en lille lys bil, muligvis en Peugeot, køre i retning mod Sæby, siger efterforskningsleder Kim Løvkvist, Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 32-årige er alene fængslet på en mistanke om særdeles grov vold.