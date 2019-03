Økse-overfald: Mand alvorligt kvæstet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdateret med bekræftelse af, at der blev anvendt en økse til overfaldet.

En alvorlig voldsepisode udspillede sig onsdag formiddag i Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København.

En mand blev overfaldet af en gerningsmand med en mindre økse. Overfaldet skete ifølge oplysninger til Ekstra Bladet, da den formodede gerningsmand havde været højrøstet til gene for de øvrige beboere. Offeret, som arbejder på stedet, opsøgte den højrøstede beboer, angiveligt med henblik på at dysse ham ned, og blev i den forbindelse overfaldet.

Øjenvidner fortæller til Ekstra Bladets reporter på stedet, at offeret efter overfaldet blev set 'med blod i hele ansigtet'.

Politiet bekræfter, at der blev anvendt en mindre økse i forbindelse med overfaldet. Offeret er indlagt på Rigshospitalets traumecenter. Foto: Kenneth Meyer

Tilstedeværende tilkaldte politiet, som efter ankomst til ejendommen afspærrede gerningsstedet med afspærringsbånd. En formodet gerningsmand blev anholdt og ifølge oplysninger iført en såkaldt dna-dragt.

- Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke komme ind på et motiv, siger Robert Jensen.

Der er ikke et personligt kendskab mellem offeret og den formodede gerningsmand i forvejen. Der er altså ikke tale om to venner, der er kommet op at skændes eller er blevet uvenner.

Politiet har afspærret dele af området inden for hoveddøren efter voldsepisoden på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København. Privatfoto

Overfaldet faldt angiveligt sted inden for indgangspartiet. Der er spor af blod inde i opgangen.

Central efterforskningsleder ved Københavns Politi Robert Jensen bekræfter, at der har været en alvorlig voldsepisode.

- Vi efterforsker en alvorlig voldsepisode, hvor en mand blev overfaldet af en anden mand i en ejendom. Der blev brugt en mindre økse ved overfaldet, siger Robert Jensen.

Offeret er efterfølgende indlagt på Rigshospitalets traumecenter og er blevet afhørt af politiet. Han er uden for livsfare.

Ekstra Bladets reporter på stedet fortæller, at politiets teknikere fortsat er til stede ved ejendommen og i færd med at sikre spor.

Der ventes ikke flere anholdelser i sagen.

