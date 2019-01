Øksemand for syg til fængsel: 19-årigt par hugget ned på tankstation

Det voldsomme økseangreb på et ungt par på en tankstation i Birkerød skal for retten. Den tiltalte er psykisk syg

Et par på 19 år overlevede med nød og næppe et voldsomt angreb med en økse på en Circle K tankstation i Birkerød i februar sidste år, og nu kræver politiet en 30-årig mand dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling for drabsforsøget.

En mentalundersøgelse, der har fundet sted på Sikringsafdelingen i Slagelse på grund af mandens farlighed, viser, at han er psykisk syg.

Derfor kræver anklagemyndigheden hos Nordsjællands politi, at han skal dømmes til anbringelse på ubestemt tid. Den 30-årige nægter sig skyldig.

Anholdt på pornoklub

Økse-angrebet førte til en omfattende menneskejagt på gerningsmanden efter politiets Manhunt-koncept. Han blev anholdt to døgn senere på pornoklubben 'Club 34' i Istedgade af svært bevæbnet politi.

PET kendte den i dag 30-årige, der stammer fra Irak, for militant islamisme, og politiet frygtede, at den eftersøgte skulle slå til igen.

Under flugten røvede han en sølvgrå Hyundai Getz fra en kvindelig bilist på Frederikssundsvej, lyder tiltalen. 'Get out or I will kill you,' lød ordren.

Unikt indblik i politiets menneskejagt: Sådan fangede politiet 'øksemanden'

Han kørte til Ringsted, hvor han først forsøgte at røve Nordea på Torvet 10 under trusler med en kniv, men opgav.

Så gik han ind i Danske Bank på Torvet 6 og truede kassereren med kniven og fik 63.300 kr. og 100 euro, før han kørte til København, hvor han blev anholdt samme aften på pornoklubben.

- Min søn er syg

Den 30-årige boede i Birkerød, hvor hans far fortalte Ekstra Bladet, at sønnen var blevet løsladt fra Nyborg Fængsel 2. februar, og at han virkede psykisk syg og burde være på et hospital.

- Det er godt, at han blev anholdt. Så kan han måske få noget hjælp. Han har lavet noget rigtigt lort, men det er ikke ham, det er ikke den søn, jeg kender. Han har også gjort sin familie og søskende fortræd, men han er ikke rask, sagde faderen efter fængslingen.

Under afsoningen af sin seneste dom på tre års fængsel for røveri blev den 30-årige betragtet som farlig af Kriminalforsorgen, og han sad i en periode som kategori 1 indsat (højeste trusselsniveau) i sikkerhedsfængslet på Københavns Politigård.

Mens han var på flugt efter økseangrebet skærpede Kriminalforsorgen sikkerheden i flere fængsler, blandt andre Enner Mark og Nyborg, hvor personalet fik instrukser om skærpet opmærksomhed på den eftersøgte, indtil han var anholdt.

Det 19-årige par blev angrebet på denne Circle K tank på Bistrupvej i Birkerød. Foto: Kenneth Meyer

Efter varetægtsfængslingen for økseoverfaldet blev den 30-årige igen indsat i Politigårdens fængsel, og her overfaldt han, ifølge tiltalen, en fængselsbetjent med et knytnæveslag.

Økseangrebet på det tilfældige 19-årige par skete 17. februar sidste år cirka klokken 21.30. Ifølge tiltalen tildelte den 30-årige parret 'adskillige slag på kroppen og i hovedet med en økse'.

Gabende flænge

Den 19-årige kvinde pådrog sig en gabende flænge på syv centimeter i baghovedet, som gik gennem bløddelene med en flænge i kraniet, en tre centimeter lang flænge på venstre side af halsen og en 12 centimeter lang flænge på ryggen.

Den 19-årige mand pådrog sig en to centimeter lang flænge langs ryggen og syningskrævende sår i panden, på ryggen og på en finger og et sår i baghovedet.

Det unge par skal afhøres som vidner i retten. Motivet til økseangrebet er ikke klarlagt. Der er dog ikke noget som tyder på, at det er politisk, men snarere skal søges i den 30-åriges syge sind.

Retten i Lyngby behandler sagen over to dage 24. og 31. januar.