Øresundsbroen åben igen efter ulykke

Øresundsbroen er nu åbnet for trafik i begge retninger efter en trafikulykke

Efter en trafikulykke lørdag eftermiddag er Øresundsbroen nu åben i begge retninger. Det bekræfter Øresundbroen over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi igen har åbnet op for trafik i begge retninger. Der er dog et af sporene, som stadig er spærret grundet olie på vejbanen, siger Øresundbroens vagthavende chef Anna Hansson til Ekstra Bladet.

Lørdag eftermiddag skete der en trafikulykke på Øresundsbroen, hvorfor broen var spærret for trafik i begge retninger.

Det oplyste broen selv på Twitter.

Nu er der dog igen åbnet for trafik i begge retninger.

Allerede lidt over 16.00 blev der åbnet op for trafik igen mod Danmark, fortalte Anna Hansson til Ekstra Bladet.

- Der er stadigvæk meget olie på vejbanen, så lige nu afventer vi. Der er glat, så vi er nødt til at få fjernet det helt, før vi kan åbne for alt trafik. Vi har dog åbnet for en enkelt vognbane igen, siger Anna Hansson til Ekstra Bladet.