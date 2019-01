Øresundsbroen lukket: Frygtede istapper

Det var tirsdag eftermiddag ikke muligt at køre fra Sverige til Danmark over Øresundsbroen

Øresundsbroen var tirsdag eftermiddag blevet lukket i retning mod Danmark.

Det oplyste firmaet bag Øresundsbroen på Twitter.

Årsagen til lukningen var, at der var risiko for nedfaldende is fra skråkablerne på broen.

Firmaet bag Øresundsbroen skrev klokken 14.34 på Twitter, at broen var åben igen.