Der har været et uheld på Øresundsbroen, hvorfor den er spærret

Københavns Politi oplyser, at der har været et uheld med to biler involveret på Øresundsbroen. Der er kun melding om materiel skade indtil videre.

- Vi er kørt ud til et færdselsuheld mellem to biler derude. De holder i nødsporet. Vi kommer kortvarigt til at lukke broen, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

På Twitter skriver Københavns Politi, at uheldet er sket ved Peberholm.

Ifølge Vejdirektoratet bliver broen tidligst åbnet klokken 20.00.

Opdateres ...