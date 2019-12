Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdateret klokken 16:56: Øresundsbroen er genåbnet i begge retninger

Øresundsbroen var lukket i begge retninger.

Klokken 16.50 åbnede trafikken i retning mod Sverige igen, og nogle få minutter senere åbnede trafikken i retning mod Danmark også.

Det var på grund af et solouheld, at man valgte at lukke broen.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Øresundsforbindelsen er lige nu lukket i begge retninger pga. færdselsuheld i retning mod DK. Indtil videre kun melding om lettere tilskadekomne. Redningstjeneste og politi er på stedet. Vi kan ikke oplyse yderligere#Politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 25, 2019

Uppdatering: Vägen behöver saneras från olja innan vi kan öppna förbindelsen helt. Vi planerar att öppna i riktning mot Sverige lite tidigare. https://t.co/f2lc8HEIeS — Øresundsbron (@oresundsbron) December 25, 2019

Først var der melding fra politiet om lettere tilskadekomne, men det blev senere justeret til, at der var sket et solouheld uden tilskadekomne.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet kort efter klokken 16.

Ringede 112

Det var danske Martin Opala, der ringede 112, da han så uheldet, da han var på vej fra Sverige til Danmark for at fejre første juledag med familien.

Martin Opala fortæller, at han har talt med en kvinde, der var involveret i færdselsuheldet, der tilsyneladende er kommet til skade min sin arm.

Martin Opala ringede 112, da han så uheldet. Privatfoto

- Vi sidder fast her lige foran tunellen. Vi hører fra den svenske side, at der kan gå op til to timer, før vi kan komme over broen, siger han til Ekstra Bladet.

Lillejuleaftensdag var broen lukket i cirka halvanden time på grund af en ulykke.