Øresundsbroen var spærret i begge retninger

Kokken 18.50 var Øresundsbroen spærret i begge retninger grundet tekniske problemer. Broen blev genåbnet for trafik klokken 20.30

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Så er der godt nyt til alle jer der gerne vil til Sverige via E20 Øresundsbroen. Der er nu åbnet for trafik i begge retninger, og køen forventes hurtigt afviklet. Der må dog forventes lidt ventetid ved betalingsanlægget. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 12, 2020

DSB oplyser på sin hjemmeside at det første tog fra Københavns Hovedbanegård mod Malmø kører klokken 20.47.

Første tog fra Malmø mod København kørte klokken 20.13.

De tekniske problemer dækkede over, at overvågningen på broen ikke virkede.

- Dermed var det ikke muligt for selskabets ansatte at se, om der sker noget usædvanligt i tunnelen på forbindelsen, og derfor måtte broen lukkes, lød det fra broens pressevagt

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup fortalte tidligere på aftenen, at politiet assisterer i forhold til de trafikale udfordringer som følge af lukningen.

Han forklarede, at trafikken blev ledt af ved den sidste afkørsel før broen. Bilister kunne enten vælge at holde og vente ved broen, ellers kunne de alternativt komme til Sverige via færgen ved Helsingør.