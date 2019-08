Offer blev indlagt med brandskader: Mand sigtet for drabsforsøg

En 41-årig mand er tirsdag formiddag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i en sag tilbage fra december 2018

Sydsjællands Politi har anholdt og sigtet en 41-årig mand fra Vestlolland for drabsforsøg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Drabsforsøget fandt sted 3. december 2018, hvor en 37-årig mand også fra Lolland blev indlagt med svære brandskader.

Efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen forklarer overfor Ekstra Bladet, at man først senere fik en mistanke om, at sagen kunne handle om et drabsforsøg.

Efterforskningen har siden ført til anholdelsen.

Den 41-årige anholdte vil blive fremstillet i et grundlovsforhør fredag klokken 15, hvor en dommer skal tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles.

Politiet vil ikke gå i detaljer af hensyn til den videre efterforskning og vil begære lukkede døre under grundlovsforhøret.

De to mænd - offer og den anholdte - kender hinanden, men politiet vil ikke sige yderligere om deres relation.