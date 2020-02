Offer: Det føltes som om mit øje ætsede

En 44-årig mand er fredag fundet skyldig i at have slået en togkontrollør og kaste salmiakspiritus i ansigtet på to kvinder

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): På nærmest mirakuløs vis er to kvinder sluppet uden mén, efter at de få dage før nytår fik kastet stærkt ætsende salmiakspiritus i ansigtet og på kroppen under en togtur.

Det afholdt dog ikke anklageren fra at kræve en 44-årig mand fængslet for episoden, som også involverede en togkontrollør. Han blev slået i hovedet med en plastikflaske.

Den tiltalte blev i går kendt skyldig for vold mod de tre personer - overfaldet med salmiakspiritussen blev takseret som særlig groft.

Ifølge den tiltalte skulle salmiakspiritusen blandes op med kokain, så narkotikummet efterfølgende kunne ryges som såkaldt crack.

Salmiakspiritus er stærkt ætsende og har i ren form en ph-værdi på 13,3. Det bruges normalt til rengøring i fortyndet form.

Manden erklærede sig i et vist omfang skyldig, men hævdede, at han havde handlet i nødværge:

– Det her skænderi opstår, fordi jeg ikke har en billet. Jeg slår togføreren med bunden af min plastikflaske. Alle står så og skriger og råber af mig. De kommer imod mig, jeg tager låget af min flaske med salmiakspiritus. Jeg forsvarer mig bare. Det er de andre, der er truende, sagde manden, som fremstod fattet.

Det var han ifølge vidner til overfaldet, som skete på Ny Ellebjerg Station, langtfra, da han ’gik amok’, fordi togføreren ville se hans billet.

Der var børn i toget

En af kvinderne, som blev offer for syreangrebet, forsøgte efter eget udsagn at stoppe mandens raseriudbrud ved at stille sig imellem ham og togføreren.

Ifølge hende lod den tiltalte nemlig ikke til at være færdig med den DSB-ansatte efter slaget med flasken. Derudover var kvinden bekymret for nogle børn i toget, der opholdt sig i samme ende af toget som togføreren, som den tiltalte bevægede sig imod.

– Jeg rejser mig op foran ham. Jeg ser slet ikke flasken på noget tidspunkt, men jeg kan mærke jeg får noget i ansigtet og øjet. Det føltes, som om mit øje ætsede. Jeg gik i panik, for jeg kunne ikke se, hvor han var henne, så jeg råber på min veninde', forklarede kvinden.

Selvom veninden sad ned i toget, fik hun også indholdet af mandens flaske i det ene øje og i munden.

Manden er fundet skyldig i vold mod tjenestemand i funktion og legemsangreb af særlig farlig karakter.

Straffen udmåles først, når resultatet af en mentalundersøgelse af den tiltalte foreligger.