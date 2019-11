Offer dræbt med 45 knivstik: Nu er 23-årig også tiltalt for brutal voldtægt

Efterforskningen af et rovmord i Brønshøj har afsløret, at den formodede gerningsmand også står bag en voldtægt i Ørstedsparken

Efterforskningen af et rovmord på Kildeager i Brønshøj, hvor en mand blev dræbt med 45 knivstik, har afsløret, at den formodede 23-årige drabsmand også står bag en brutal voldtægt i Ørstedsparken i København.

Det fremgår af anklageskriftet i drabssagen, hvor den 23-årige stilles for et nævningeting ved Retten på Frederiksberg på torsdag. Han nægter sig skyldig.

Den 16. september 2018 klokken 19.41 blev politiet alarmeret til en lejlighed på Kildeager i Brønshøj, hvor politiet fandt en mand dræbt med adskillige knivstik.

Politiet har været næsten tavse om sagen, men det fremgår nu af tiltalen mod den 23-årige, at offeret var påført 45 kniv og stiklæsioner.

Drabet skete i forbindelse med et røveri, hvor gerningsmanden stjal en Huawei tablet, et rejsekort, et Danske Bank kort og en klump hash.

Ifølge tiltalen skete drabet dagen før politiet blev tilkaldt, nemlig 15. september 2018 i tidsrummet fra 16.50 til 18.00.

Politiets teknikere undersøger lejligheden på Kildeager i Brønshøj. Offeret var dræbt med 45 knivstik. Foto: Kenneth Meyer

Fem dage før drabet begik den 23-årige og en ukendt medgerningsmand, ifølge tiltalen, en grov voldtægt mod en mand om aftenen i Ørstedsparken.

Fik tvunget narko i munden

Offeret blev holdt fast i et halsgreb af medgerningsmanden, mens den 23-årige tiltvang sig analt samleje med manden. Han fik også under voldtægten tvunget et ukendt narkotisk stof i munden, mens han var i halsgrebet, siger tiltalen.

Den 23-årige er også tiltalt for grov vold, røveri, trusler og for fangeflugt.

Ifølge tiltalen stak han en saks i skulderen på et offer i Måløv 11. maj 2018 og forsøgte også at stikke ham i overkroppen.

I Meny på Borups Allé, Frederiksberg, skubbede han hårdt til to medarbejdere, som forsøgte at holde ham tilbage efter tyveri af en flaske rødvin, to Redbull og to cremer. I den forbindelse truede han med at stikke medarbejderne ned.

Juledag 2018 flygtede den 23-årige fra Psykiatrisk Center i Glostrup, hvor han sad varetægtsfængslet. Det skete sammen med en medpatient. De brød et hegn op og kravlede op på taget og stak af.

Den 23-årige er fortsat varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling, og anklagemyndigheden tager forbehold for at forlange ham idømt en psykiatrisk foranstaltning i stedet for straf.

