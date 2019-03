Offer for drabsforsøg rystet

Offeret i sagen mod René Kauland er rystet, efter at det onsdag formiddag kom frem, at den 41-årige lokalpolitiker i morges blev fundet død i sin celle.

- Hun er meget påvirket af det, der er sket. Der er ingen tvivl om, at min klient har svært medtaget siden drabsforsøget, og nyheden om det, der nu er sket, har rystet hende, siger bistandsadvokat Lars Ulrich til Ekstra Bladet.

Kvinden skulle senere i dag have vidnet mod byrådsmedlemmet, der er tiltalt for det brutale drabsforsøg på kvinden 11. maj sidste år.

René Kauland var på orlov fra sin stilling i Greve Byråd indtil sagen mod ham blev afgjort- derudover oplyste kommunen i sidste uge, at han ikke længere var ansat på rådhuset. PR-foto

Under overfaldet blev offerets ni-årige pige også ramt af det slagvåben, som gerningsmanden benyttede. Derfor var René Kauland også tiltalt for grov vold mod pigen. Han har sagen igennem nægtet sig skyldig.

Får ikke betydning for erstatning

Anklager i sagen John Catre Nielsen fortalte tidligere i dag, at straffesagen mod Kauland i lyset af dødsfaldet nu er afsluttet. Men lukningen af sagen vil dog formentlig ikke få betydning for offerets ønske om erstatning, siger kvindens bistandsadvokat.

- Nogle gange kan det få betydning, men det forventer jeg ikke her. Jeg forventer faktisk, at hun fortsat vil få mulighed for at få erstatning i det omfang, hun er berettiget til, siger Lars Ulrich, der ikke ønsker at oplyse det forventede omfang af erstatningskravet.

- Men jeg kan sige, at i og med at min klient endnu ikke er færdigbehandlet i forbindelse med drabsforsøget, jamen så er den fulde sum af erstatningskravet heller ikke gjort op, siger bistandsadvokaten, der fortæller, at han klient siden drabsforsøget forsat har både psykiske og fysiske men.

Sagen mod René Kauland skulle været startet i dag ved Retten i Roskilde, men en halv time inden berammelse, måtte retten aflyse retsmødet.

Kort efter kunne Midt- og Vestsjællands Politi oplyse, at den 41-årige lokalpolitiker var fundet død i sin celle.