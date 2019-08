Offer for gymnasie-overfald stukket i balde og lænd

Fire unge mænd fra Aarhus Vest og Lystrup - to på 18 og to på 19 år - var angivelig ude i et planlagt hævntogt, da de mandag omkring klokken 13 overfaldt en 17-årig, mandlig elev på Aarhus Handelsgymnasium.

Den 17-årige blev stukket fire gange i blandt andet balde og lænd og blødte kraftigt efter stikkene, slagene og sparkene, som de fire mænd tildelte ham i det, der sandsynligvis var en brutal og livsfarlig reaktion på, at den 17-årige havde haft en kontrovers med den ene af de fire overfaldsmænds lillebror. Pårørende til knivofferet har oplyst til Ekstra Bladet, at dette var årsagen til hævntogtet.

De fire mænd fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i dag klokken 11.30, og alle sigtes ifølge Ekstra Bladets oplysninger for grov vold. Anklager Camilla Wagner, Østjyllands Politi, vil samtidig kræve, at de fire skal varetægtsfængsles i forlængelse af retsmødet.

På spørgsmålet om, hvorfor de fire mænd ikke sigtes for drabsforsøg, svarer politikommissær Chris Mose, Østjyllands Politi:

- Det er en juridisk vurdering, men årsagen kan muligvis være, at knivstikkene ikke har ramt så farlige steder. Samtidig kan spørgsmålet om forsæt også spille ind i, hvorvidt der skønnes at være grundlag for at sigte de fire mænd for drabsforsøg.

Maskerede overfaldsmænd

Umiddelbart er der ifølge Chris Mose intet, der indikerer, at der vil ske anmodning om lukkede døre for pressen og offentligheden ved grundlovsforhøret.

Det 17-årige knivoffer, som for blot en uge siden begyndte i 1. g på Aarhus Handelsgymnasium på Vejlby Centervej i Risskov, blev bragt til hospitalet efter overfaldet mandag eftermiddag. Han blev konstateret uden for livsfare, og hans tilstand blev betegnet som stabil i timerne efter knivdramaet, som i sagens natur spredte chok og rædsel blandt elever og personale.

De fire sigtede overfaldsmænd var ifølge vidner maskerede eller delvist maskerede og gik målrettet efter deres offer. Ifølge Østjyllands Politi er der intet, der tyder på, at sagen har relationer til bandekonflikten i Aarhus Vest.

Den 17-årige blev udskrevet fra sygehuset mandag aften.

Knivstikkeri ved gymnasium

Fire fyre stak 17-årig med kniv: Blodigt hævntogt

Knivstikkeri ved gymnasium