Offer for håndgranat skjulte dyster hemmelighed

Et overraskende fund af to skydevåben vendte lørdag formiddag op og ned på det hele, mens en større politistyrke efterforskede et angreb med håndgranat tidligere på dagen.

For mens politiet stadig er på jagt efter gerningsmændene til det angreb med håndgranat, der klokken 5.56 eksploderede i en ejendom på Mullerupvej ved Slagelse, så blev offeret - en 46-årig mand - pludselig også gjort til skurk i en helt anden sag.

- Vi har anholdt og sigtet manden. Vi har fundet to skydevåben inde på ejendommen. Ejeren og hans samlever er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, siger vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Håndgranaten har skabt massive ødelæggelser. Foto: Per Rasmussen

Behandlet på hospital

Den 46-årige kom ikke alvorligt til skade under angrebet. Han fik granatsplinter i benet. Derfor blev han kørt til Slagelse Sygehus, hvor lægerne ikke kunne udlevere ham til grundlovsforhøret.

Ved grundlovsforhøret der sluttede kort før klokken 16.30, blev det 46-årige håndgranatoffer varetægtsfængslet in absentia, indtil han er frisk nok til personligt at møde op i retten.

- Den 46-årige er fængslet in absentia, mens hans samlever fortsat er sigtet. Hun blev dog løsladt, oplyser anklager Camilla Kragh fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Anklageren oplyser, at det af sigtelsen fremgår, at de to våben der blev fundet på ejendommen er en angrebsriffel af typen AK47 samt et oversavet jagtgevær.

- Der er dog fortsat en smule usikkerhed om, hvorvidt det rent faktisk er præcis den type våben, der er fundet. Men der er med sikkerhed tale om et automatvåben, siger anklageren.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, ligesom der blev nedlagt et navneforbud i sagen. Ekstra Bladet har derfor ikke mulighed for at referere yderligere oplysninger om de sigtede.

Blodigt hus

Midt- og Vestsjællands Politi kender i forvejen en del til den ejendom, som den 46-årige boede i.

I juli 2018 blev en 29-årig mand dræbt på bestialsk vis i ejendommen på Mullerupvej ved Slagelse.

Dengang trængte maskerede mænd ind i ejendommen. Der var kortvarig tumult i ejendommen, og den 29-årige har kastet sig rundt for at undgå at blive ramt af kuglerne i den kaliber 765, som drabsmændene brugte.

8. juli 2018 blev en 29-årig dræbt i ejendommen, hvor der her til morgen er sket en eksplosion. Foto: Kenneth Meyer

Han blev imidlertid ramt af seks skud og var røget igennem et vindue og ud på nogle fliser ved gavlen af huset, hvor hans lig senere blev fundet.

Den drabssag og personkredsen omkring sagen fra dengang indgår nu som vigtig del i efterforskningen, forklarer vicepolitiinspektør og efterforskningsleder.

- Det er en ret stor efterforskning, der er i gang lige nu. Og vi er i den helt indledende del af efterforskningen, hvor vi bare har været nede og har set til, hvad der er sket, siger Lars Krogsgaard.

Det drab er aldrig blevet opklaret.

Der er endnu ingen anholdte i sagen om lørdagens eksplosion på ejendommen.