Offer forsvandt med stik i maven

Et opgør mellem flere personer ved et butikscenter i Køge tirsdag eftermiddag efterlod en ung mand med knivstik i maveregionen. Men da politiet nåede frem til gerningsstedet på Marksvinget ved Boholte Center, var offeret forsvundet.

Politiet fik dog et tip om, at manden, en 28-årig mand fra Frederiksberg, befandt sig på sygehuset, hvor han blev behandlet for knivstikkene, der dog viste sig ikke at være livstruende.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet blev tilkaldt klokken 13.56 efter anmeldelser om, at flere mænd skabte uro og uorden, og efter en gennemgang af overvågning og vidneforklaringer fandt politiet hurtigt frem til en 41-årig mand fra Køge og en 31-årig mand fra Herfølge, som blev anholdt.

Den 31-årige fremstilles i grundlovsforhør senere i dag sammen med det 28-årige knivoffer, der blev anholdt efter endt behandling.

Politiet har ikke meldt noget ud om et motiv, men fortæller, at der er tale om et opgør mellem flere personer, men ikke banderelateret.

Foto: Kenneth Meyer