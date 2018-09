Offer i slagsmål med tiltalte før drab

Få minutter før en 49-årig mand fra Frederikshavn med ét dødeligt knivstik i hjertet udåndede en augustaften sidste år, havde han og de to mænd, der er tiltalt for at dræbe ham, været i slagsmål.

Det fortalte den yngste af de tiltalte, den 41-årige JC, i dag i et nævningeting i Hjørring. De to medtiltalte kender hinanden fra fængslet. De nægter sig begge skyldige i drabet.

I følge J's forklaring var de tre mænd i slagsmål i en lejlighed på Lindegårdsvej i Frederikshavn om aftenen den 20. august, inden de atter stod ansigt til ansigt i opgangens kælderskakt.

- Ikke noget med kniv

- Pludselig stod T ved siden af mig med en blå kniv i hånden. Simon (den dræbte, red.) sagde: 'Ikke noget med kniv', og så gik jeg, fortalte han.

- Da T kom tilbage til lejligheden sagde han, at han havde ramt Simon, og at han vil ringe til politiet.

- Siger han, hvordan han har ramt, spurgte anklager Janni Nørgaard.

- Nej, men jeg havde kun ét i hovedet, og det var at komme væk. Politiet og jeg har det ikke så godt sammen, lød det fra den 41-årige, der er stofmisbruger og kriminel.

- Jeg er ikke stikker

Tidligere torsdag sagde den 17 år ældre medtiltalte T, som i 2008 blev dømt for et knivdrab, at det var den 41-årige, der var sammen med Simon Martin Olesen i dennes sidste minutter før døden.

- Du har ikke villet udtale dig før nu. Hvorfor ikke?

- Fordi jeg ikke vil være stikker. Men det er jeg jo nødt til at være nu. Rygterne løber allerede, sagde han.

At han havde den dræbtes blod på et ærme måtte stamme fra slagsmålet, forklarede J, der tidligt i retsmødet tilstod at have slået Simon Martin Olesen med knytnæve.

Sagen fortsætter onsdag i næste uge og ventes afsluttet med dom 31. oktober.

