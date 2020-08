Offer smidt i sø: Tiltalt legede der som barn

20. april 2019: Drab i forening på Kiehn Andersen i Ruds Vedby, der var værgeløs, da han blev slået ihjel med massiv stump vold mod halsregionen. Han er formentlig blevet sparket og/eller trampet mod hals og ryg, så han fik brud på tungebenet, venstre skjoldbruskplade og begge øvre skjoldbruskhorn samt brud på flere ribben.

Tyveri af offerets haglgeværer og møntsamlinger og brandstiftelse mod hans hus.

Usømmelig omgang med lig ved at have kørt offeret til en sø i Blæsinge i Slagelse, hvor de med en ukendt smal aflang spids genstand stak offeret i maveregionen efter dødens indtræden og fyldte hans tøj med flere sten, så han sank til bunds, og liget blev efterladt på bunden af søen.

1. juni 2019: Forsøg på hjemmerøveri ved i forening at have indfundet sig på adressen og truet offeret med et oversavet jagtgevær til at udlevere kontanter og en riffel, som offeret havde sat til salg via annonceportalen Gul & Gratis. De opgav dog, da de fik oplysninger om, at der var andre hjemme på adressen.

3. juni 2019: Røveri i forening i Ringsted med henblik på inddrivelse af gæld på 500 kroner, hvor de med vold eller trussel om vold tvang to forurettede til at udlevere et musikanlæg, idet den 43-årige tog kvælertag på det ene offer, hvorefter de tog musikanlægget som pant for pengene, som det andet offer skyldte til en person.

4. juni 2019: Bedrageri ved via en Gul & Gratis-annonce, i forening at have fremkaldt en vildfarelse hos forurettede, idet de tiltalte oplyste, at de ville sende en iPad til personen, hvis han indsatte 2.550 kroner på en konto, uden at de havde til hensigt at sende iPad'en.

16. juni 2019: Drab på Poul Frank Jørgensen i hans hjem på Slagelse Landevej i Vemmelev på Sydsjælland i tidsrummet fra cirka 8.40 til 9.20 ved at have stukket ham med en eller flere skarpe genstande, muligt en eller flere knive. Han fik et omkring seks centimeter dybt stik/snitlæsion, der gik gennem halsmuskulaturen, med overskæring af halsens store pulsåre til følge, hvilket må antages at være dødsårsagen, ligesom de tiltalte tildelte ham ti stiklæsioner i ryggen, hvorefter liget blev efterladt på stedet.

Brandstiftelse mod offerets hus ved anvendelse af brandbar væske samt for usømmelig omgang med lig, fordi liget af Poul Frank Jørgensen blev fundet forkullet på gulvet i soveværelset.

21. juni 2019: Overtrædelse af våbenloven i forening ved på en adresse i Ringsted at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær, ammunition og dele til skydevåben.

Overtrædelse af lov om knive og blankvåben i forening ved at have været i besiddelse af et sværd med en klingelængde på en meter, en kniv i sort skede med halskæde, tre knive der fremstår som et plastikkort/dankortkniv, et tilvirket stikvåben med søm i den ene ende, seks kasteknive, en sort udfoldelig barberkniv, en gul hobbykniv og tre kasteøkser.

Overtrædelse af Bekendtgørelse om våben og ammunition i forening ved at have været i besiddelse af et knojern der passer til to fingre og med pyramideformet spids, en hammer, et knojern med plads til fire fingre, et aflangt slagvåben af plastic omviklet med gaffatape

Desuden er den 43-årige alene tiltalt for lov om knive og blankvåben ved på en adresse i Korsør at have været i besiddelse af en springkniv og en push-daggert-halskniv med skede i halskæde.

Kilde: Anklageskriftet